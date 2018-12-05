Женщину задержали сразу же

42-летняя женщина убила своего гражданского мужа, пока тот спал.



Следователи задержали жительницу Ростовского района в августе этого года сразу после убийства.



Выяснилось, что преступление произошло накануне дня рождения женщины. Муж принёс домой три литра самогона. Праздновать решили заранее. А чтобы не было скучно, позвали соседку. Во время застолья супруги поругались из-за того, что гражданский муж приревновал свою женщину к законному супругу.



— Как же так! — кричал мужчина в порыве гнева. — Мы с тобой уже три года вместе, а ты всё не разведёшься с бывшим!



Скандал продолжался до тех пор, пока мужчина не уснул. Обиженная женщина не успокоилась, схватила со стола нож и воткнула его в сердце мужчине прямо на глазах у соседки. А потом как закричит:



— Вызывай скорую! Я, походу, его убила!



Приехавшие медики констатировали смерть. Женщину задержали. Она сначала отрицала свою вину, говорила, что не помнит, как нож оказался воткнутым в сердце мужа. Но ей всё равно не поверили и отправили в тюрьму на восемь лет. Известно, что у женщины есть маленький ребёнок, который и до убийства жил вместе с отцом.