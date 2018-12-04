ДТП произошло на перекрёстке

Серьёзное ДТП произошло в Ярославле на Московском проспекте. Там столкнулись пассажирский автобус и иномарка. По словам очевидцев, травмы получили несколько человек.



— Семь человек пострадали, в том числе женщина в положении, — рассказал ярославец Андрей Олофинский.

В ДТП есть пострадавшие

В полиции информацию о пострадавших подтвердили, но уточнили: в медицинской помощи нуждаются два человека.



На месте аварии работала медицина катастроф

— 3 декабря в 18:10 на Московском проспекте, по предварительной информации, произошло столкновение автобуса МАН «Лион» под управлением 55-летнего мужчины с автомобилем «Хонда-Цивик» под управлением 21-летнего мужчины. В результате ДТП с травмами госпитализирована 18-летняя пассажирка автомобиля «Хонда». Водитель иномарки нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Полиция проводит проверку

Напомним, ранее 76.ru рассказывал о ДТП на трассе в Ярославской области: людей из машин пришлось доставать спасателям.

