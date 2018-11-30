Алексей Туркалов уже приехал в Ярославль и сейчас находится в Волковском театре

Театр Волкова может возглавить человек с сомнительной репутацией. О назначении на пост Алексея Туркалова рассказали телеграм-каналы «Закулиска» и «Кот ХП». В Волковском театре подтвердили, что разговоры на эту тему ведутся.



— Мы очень удивлены тем, что коллеги по театральному сообществу со всей страны не могут сказать ничего хорошего о работе с Туркаловым. Наоборот — звонят, пишут и предостерегают, — говорит руководитель информационного отдела театра имени Волкова Юрий Соболев. — Факты из биографии, опубликованные в открытых источниках, смущают. Сдержимся в выводах, но отметим, что театр намерен обратиться к министру культуры, чтобы попросить разобраться в ситуации

В театре полагают, что Туркалов был пролоббирован на низших уровнях министерства, а глава ведомства Владимир Мединский не в курсе таких кадровых решений.



Сегодня Алексей Туркалов одновременно возглавляет Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы. Театр не имеет каких-либо значимых достижений в театральной сфере, а основу репертуара составляют комедии. Среди них такие названия: «Козлёнок в молоке», «Мои отчаянные тётки», «Палата бизнес-класса».

О возможном назначении Алексея Туркалова на пост директора театра Волкова сообщили Telegram-каналы

Как стало известно 76.ru, Туркалов уже приехал в Ярославль и сейчас ходит по коридорам театра Волкова и проводит беседы со специалистами Первого русского.



— Построение и реализация чёткой системы управления, разработка организационных регламентов, оптимизация бизнес-процессов, — говорит о своих профессиональных навыках Алексей Туркалов. — Бюджетирование, в том числе по подразделениям, управление финансовыми потоками, определение потребности в оборотных средствах, анализ финансово-хозяйственной деятельности и управление издержками, внутренний аудит, кадровая политика, логистика. Есть опыт работы с банковскими структурами, налоговыми органами, органами местного самоуправления Хабаровска, администрацией Хабаровского края, органами местного самоуправления Владивостока, администрацией Приморского края, Министерством культуры Российской Федерации.



Бывший директор театра имени Волкова Юрий Итин, находящийся под следствием, недавно сложил свои полномочия. Министерство культуры России не продлило контракт со специалистом. Юрию Итину грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Он подозревается в хищении денег из бюджета. Юрий Итин, по версии следствия, работая на посту генерального директора «Седьмой студии», вместе с главным бухгалтером Ниной Масляевой с 2011 года по 2014 год похитил выделенные государством на «развитие и популяризацию искусства» деньги. У него арестовали более 80 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а также золотые изделия. Следователи закончили собирать доказательства вины фигурантов дела «Седьмой студии» ещё в мае. В главном управлении по расследованию особо важных тогда сказали, что у них есть факты, подтверждающие и то, что директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин причастен к мошенничеству.

