Скоро на центральных улицах Ярославля установят знаки об одностороннем движении

И.о. мэра Ярославля Владимир Волков вовсю знакомится с городом. И уже даже начал вводить свои правила. Одним из своих первых постановлений он утвердил новую схему дорожного движения по центральным улицам. По двум улицам в районе ТЮЗа теперь движение будет односторонним.



— Односторонним будет движение на улице Республиканской — от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Свободы, а также на улице Салтыкова-Щедрина — от дома № 7 до улицы Республиканской и проезд от дома № 27 по улице Свободы до дома № 14 на улице Салтыкова-Щедрина, — говорится в постановлении мэрии Ярославля.



Одностороннее движение вводят на улицах рядом с ТЮЗом

Владимир Волков приступил к работе в качестве главы Ярославля на прошлой неделе, сменив на посту Владимира Слепцова. Многие его уже называют новым мэром без приставки «и.о.», однако по закону это место может занять другой человек.

