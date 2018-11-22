По словам очевидцев, пешеход остался жив

В Рыбинске на улице ВЛКСМ иномарка сбила пешехода. Запись с видеорегистратора выложили в группу «Авто Новости Рыбинск».



Неизвестно, чем думал в тот момент пешеход, но он выскочил в темноте прямо на дорогу перед идущим автомобилем. От удара он отлетел на асфальт.



— Все живы, — сообщают очевидцы. — Оба пьяные: и водитель, и пассажир.



По словам свидетелей, водитель попытался скрыться с места аварии. И не только. Он чуть не прокатил на капоте свидетелей ДТП.

Видео: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

— Иду к своей машине, район 50 лет ВЛКСМ... Смотрю — сбивают пешехода. Водитель парканулся, вышел — посмотрел, что пешеход живой, и собирается ехать дальше. Я встаю спереди его авто и пытаюсь задержать. Меня берут на таран и катают на капоте. Ну, развязка прозаичная, приехала полиция. Водитель, похоже, здорово под мухой, как и пешеход. Но меня вот что интересует. Как я не настаивал, меня записали как свидетеля, — жалуется очевидец событий, который выложил запись в интернет.



Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

