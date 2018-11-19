По новогоднему Ярославлю запустят четыре «волшебных маршрута»: график рейсов

В этом году будут ездить сразу четыре красивых троллейбуса и трамвая

В этом году по Ярославлю будут ездить сразу два «волшебных троллейбуса» и два нарядных трамвая. Правда, праздники с Дедом Морозом и Снегурочкой будут проходить только в одном из них.

«Волшебный троллейбус» с детской программой на борту будет курсировать от Ярославля-Главного до площади Волкова и обратно. Стоимость билета на представление — 200 рублей. Купить поездку можно будет онлайн либо в кассах города:

во Дворце молодёжи;

во Дворце культуры имени Добрынина;

в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский»;

в баре «Джао Да» на улице Нахимсона;

во Дворце культуры «Нефтяник»;

в торговом центре «Яркий».

— В стоимость билета входит поездка с праздничным представлением и подарок, — рассказали в мэрии Ярославля.

Троллейбус будет работать с 21 декабря по 13 января. Публикуем график рейсов.

Ещё один троллейбус и два трамвая будут ездить нарядными по своим маршрутам, но представлений в них не будет.