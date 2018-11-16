Должница отдала деньги судебным приставам

В Ярославле женщина за два дня нашла 18 с лишним миллионов рублей. Хотя сначала заявила, что таких огромных денег у неё нет и где их взять, она не знает.



Началось всё с того, что она взяла более 18 миллионов в кредит у банка, но не стала вносить ежемесячные платежи. Банк её перевёл в ряды должников и подключил к делу судебных приставов.



— Судебный пристав отправилась к должнице. Та стала объяснять, что таких денег у неё нет, и что она намерена обратиться в суд за рассрочкой платежей, — рассказали в управлении ФССП России по Ярославской области. — Судебный пристав-исполнитель на этом не остановилась и сообщила, что в случае отказа оплатить долг у неё начнут забирать имущество и продавать с молотка.



Женщина не на шутку испугалась такого развития событий и за два дня нашла всю сумму — 18 миллионов 390 тысяч рублей.



Читайте также: «Я снова люблю тебя»: в Ярославской области жена вернулась в семью, чтобы сэкономить 400 тысяч.

