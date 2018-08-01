Судебные приставы рассказали, что в Ярославской области мужья и жёны возвращаются в семьи, после того, как на них возбуждают дела за неуплату алиментов.



Несколько историй о воссоединении семей рассказали судебные приставы

В Некоузском районе одна семейная пара закончила вражду между собой совсем недавно. Жена отозвала исполнительный лист о взыскании алиментов в отношении своего мужа.



— Исполнительное производство было возбуждено в феврале, — рассказали в службе судебных приставов. — Задолженность была чуть более 52 тысяч рублей. За неуплату алиментов мы возбудили административное дело.



Мужчина пришёл к своей жене и рассказал, что ему теперь грозит приличный штраф. Женщине стало очень жалко своего супруга, и она отозвала заявление, сообщив приставам, что никаких алиментов она от него не требует, и у них всё наладилось.



Второй случай произошёл тоже в Некоузском районе. Там, наоборот, нерадивая мать стала должницей по алиментам.



— Должницу мы стали постоянно вызывать на приёмы и рассказывали об ответственности, требуя погасить долг, — рассказали приставы. — Ведь женщина, будучи трудоспособной, официально не устраивалась на работу и накопила долгов более чем на 400 тысяч рублей. Судебный пристав решил привлечь должницу к административной ответственности, а также ограничить в праве управлять автомобилем.



Бывший супруг, узнав, что матери его детей придется ходить пешком, отозвал исполнительный документ о взыскании с неё алиментов. После этого поступка женщина стала гораздо чаще появляться дома и видеться с детьми.



А ещё недавно в Рыбинске мужчина не платил ребёнку алименты и накопил 285 тысяч рублей долга. Гасить долг он и не собирался: от приставов скрывался, а из имущества у него была только машина. Так и бегал, пока не решил авто продать. Но это уже совсем другая история...

