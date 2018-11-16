Металлолом увозил по частям

В Переславле-Залесском поймали 28-летнего мужчину, который воровал с местного кладбища металлические ограды.

Когда его задержали, он рассказал, как действовал — утащит оградку с могилы, но сразу в металлолом не сдаёт. Сначала прятал на самом кладбище. А потом потихоньку перетаскивал всё на машине в цветмет.

— Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного статьёй «Кража». Похищенное частично изъято.

Если по кладбищам мужчина промышлял один, ему светит до двух лет лишения свободы.