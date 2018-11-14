Теперь владелец ВАЗа заплатит несколько тысяч рублей

Ярославские гаишники устраивают облаву на парковщиков-нарушителей. Теперь по городу ездит эвакуатор, вывозя неправильно припаркованные автомобили.

Одно из любимых мест у ДПС — улица Пушкина у торгового центра «Аура», где с одной стороны остановка и стоянка автомобилей запрещена. Что не останавливает многих автовладельцев: ежедневно здесь оставляют машины десятки ярославцев. Сегодня, когда мимо проезжал патруль ДПС, под запрещающими знаками стоял синий ВАЗ.

Машину ярославца быстро увезли

— Водителю необходимо заплатить штраф 1500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков. А также за работу эвакуатора и штрафстоянку, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

За освобождение своей «ласточки» придётся немало заплатить

Теперь эвакуатор гаишников курсирует по городу практически ежедневно.