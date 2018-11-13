Днём зачастую из-за столба не видно, каким цветом горит светофор

На недавно отремонтированном проспекте Авиаторов в районе пересечения с проспектом Машиностроителей поставили светофор, над которым некоторые автомобилисты смеются, а некоторые даже и ругаются.



— Мы детей развлекаем по пути, говорим: «Смотри, светофор играет с нами в прятки», — говорят одни.



— Днём вообще не разобрать, какой цвет горит, — добавляют другие.



Власти успокаивают — всё под контролем.



— Светофор установлен в соответствии со схемой организации дорожного движения, — объяснил директор «Агентства по муниципального ЖКХ» мэрии Ярославля Виктор Макеев-Гурьянов. — Опора, находящаяся перед светофором, будет демонтирована до 16 ноября.



Светофор-невидимка — не первая претензия у ярославцев к обновлённому проспекту Авиаторов. Причём жалобы есть как у автомобилистов, так и у пешеходов.

