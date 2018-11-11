Во время прошлого эксперимента по запуску «зелёной волны» Московский проспект встал в пробках

«Не получилось сразу, получится в следующий раз», — решили власти и сообщили жителям Ярославля, что будут по-новой запускать «зелёную волну» на Московском проспекте. Повторное тестирование светофорного режима устроят в выходные на следующей неделе — 17 и 18 ноября.



— По итогам первого этапа тестирования нового плана координации светофорных объектов принято решение о его более детальной проработке с учетом всех замечаний от автовладельцев и официального заключения комиссии, — рассказала и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.



Специалисты учли ошибки прошлого эксперимента



В начале ноября на Московском проспекте уже пытались запустить «зелёную волну», но это не получилось.



— Водители и пешеходы не справились, — так власти объяснили, почему не зашел эксперимент.



В выходные, когда проспект встал в пробки, автомобилисты взмолились: «Верните всё, как было!» Причём идея с запуском «зелёной волны» на Московском проспекте в последние годы возникала у властей несколько раз, но воплотить её в жизнь до сих пор так и не смогли.

