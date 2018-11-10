Сгорел, как спичка: на парковке в центре Ярославля вспыхнул автомобиль
10 ноября 2018 09:33
1 419 1
На парковке в центре Ярославля вспыхнул автомобиль. Всё произошло на въезде к стоянке «Старого города» со стороны улицы Собинова. Загорелся универсал «Опель».
— Сперва из машины повалил дым, хозяйка судорожно вытаскивала вещи. Но через пару минут автомобиль вспыхнул и сгорел минуты за четыре. Пожарные приехали быстро, но машину уже не спасли, — рассказала очевидец пожара Юлия Ежова. — Неподалёку стояла «девятка», парни-владельцы радовались, что её не задело.
По одной из версий рассматривается поджог.
Машина вспыхнула в 17:17. Пожарные полностью потушили возгорание в 17:26.
Фото: Юлия Ежова, МЧС Ярославль
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru