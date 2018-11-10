Машина вспыхнула и быстро загорелась ярким пламенем

На парковке в центре Ярославля вспыхнул автомобиль. Всё произошло на въезде к стоянке «Старого города» со стороны улицы Собинова. Загорелся универсал «Опель».

— Сперва из машины повалил дым, хозяйка судорожно вытаскивала вещи. Но через пару минут автомобиль вспыхнул и сгорел минуты за четыре. Пожарные приехали быстро, но машину уже не спасли, — рассказала очевидец пожара Юлия Ежова. — Неподалёку стояла «девятка», парни-владельцы радовались, что её не задело.

По одной из версий рассматривается поджог.

Машину уничтожило огнём

Машина вспыхнула в 17:17. Пожарные полностью потушили возгорание в 17:26.