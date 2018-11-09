Педагогу всего 19 лет

Был это продолжительный роман или разовая встреча «на вписке», пока неизвестно, но скандал в одной из ярославских школ уже гремит на всю страну. Здесь сейчас на подписке о невыезде 19-летний учитель, которого подозревают в интимной связи с 15-летней ученицей.



История выплыла после того, как мама девушки подала заявление на Руслана (имя изменено. — Прим. ред.). По предварительным данным, всё происходило по обоюдному согласию. Но девушке — 15, а это уголовная статья. По ней («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и возбудил дело Следственный комитет.



Что произошло между учителем и школьницей? Сам молодой педагог сейчас отмалчивается.



— Не могу ничего сказать, — всё, что он ответил на вопросы редакции.



А вот бабушка парня решила его защитить.



С ними не справляются в обычной школе



По её словам, внук пришёл на квартиру к двум девушкам вместе со своим другом. Бабушка считает, что между её внуком и несовершеннолетней ученицей ничего не было:



— Он не виноват. Он очень хороший, тихий парень. Не пьет и не курит. Профессионально футболом занимается. Полтора года в Москве жил, учился там в спортивной школе. Эта девушка и её мама денег хотят с него содрать, — говорит женщина.



В сменную школу 19-летний Руслан пришёл работать учителем физкультуры в сентябре. Молодого человека, только что закончившего ярославский колледж и не имеющего стажа работы, пристроила бабушка. Она сама 45 лет проработала в этой школе учителем математики. Но об учениках отзывается не очень лестно:



— Мальчишки там хорошие, а девки испорченные, курилки. И на перемене сидят на коленках у парней. Понимаете, это школа для тех детей, с которыми не могут справиться в обычной дневной школе, — категорично настроена бабушка.



Дрожит, не ест



По её словам, внук сильно переживает после всего случившегося и сутками сидит дома.



— Он весь дрожит, ничего не ест. Вчера ко мне зашёл в гости, чай попил и ушёл. Даже гулять сейчас не выходит. Я сильно переживаю, даже ногу парализовало от нервов. Сын говорит, что все разрулит. Я уверена: внук не виноват. По дурости попал, — считает бабушка.



На странице молодого учителя много его фотографий в футбольной экипировке. Действительно, Руслан уже несколько лет профессионально занимается футболом: с 2012 года он играет в открытых городских чемпионатах по футболу в роли нападающего.



В школе пока всё замерло. Сегодня в здании был лишь вахтёр.



— Директор и его заместители уехали на очень важное совещание и вернутся не раньше понедельника, — говорит женщина.



На днях учителя уволили. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и свою вину признаёт. Если суд докажет вину учителя, ему грозит срок до четырёх лет.

