Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде

В Ярославской области разгорается скандал вокруг одной из школ в Красноперекопском районе. Здесь учитель физкультуры попался на интимной связи с ученицей. 19-летний парень уже во всём признался, он под подпиской о невыезде, делом занялись следователи.

Но в свою защиту молодой человек что-либо говорить отказывается.

— Не могу ничего сказать, — ответил он на запрос редакции. На предложение предоставить ему площадку для высказывания своей версии происходящего ответил коротко: «Не понадобится».

Школа, в которой преподавал мужчина, сейчас закрыта (она вечерняя). Но персонал отзывается о молодом педагоге без возмущений.

— Нормальный был парень. Работал тут с сентября. Но той неделе уволился, — рассказали сотрудники школы.

История о его интимной связи с 15-летней ученицей всплыла, когда кто-то из окружения девушки все рассказал. По предварительным данным, всё происходило по обоюдному согласию. Но следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».