Цены на бензин всё равно будут выше

Несмотря на попытки Правительства России сдержать рост цен на бензин, платить за топливо ярославские автомобилисты будут больше уже в ноябре. Официально оптовые цены на топливо заморозили до конца года, но заправщики нашли другие способы повысить стоимость бензина и дизеля для водителей. Владелец сети автозаправок в Ярославле рассказал о трёх схемах повышения цен на топливо и объяснил, почему это происходит.

— Оптовую цену на топливо заморозили на уровне точки безубыточности, недостаточном для функционирования АЗС. Компании просто вынуждены искать дополнительные источники доходов, — рассказывает владелец сети АЗС в Ярославле. — Фактически с 1 ноября ярославские компании начали менять политику лояльности, отменять или снижать действующие скидки. Таким образом, на стелах цена на топливо не изменилась, но в реальности потребитель заплатит больше примерно на 2%.

Две другие схемы повышения цены связаны с корпоративными топливными картами.

— Появились сервисные сборы за пользование картами. Так, за дизель бизнес заплатит примерно на 8% больше цены на стеле: на 3% повысится цена из-за отмены льгот и на 5% за сервисный сбор. А за бензин на 4%, — добавил владелец сети АЗС.

По мнению автозаправщика, увеличение транспортных расходов в будущем скажется на росте инфляции.