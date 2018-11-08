Цены на бензин всё равно будут выше 
Цены на бензин всё равно будут выше 

Несмотря на попытки Правительства России сдержать рост цен на бензин, платить за топливо ярославские автомобилисты будут больше уже в ноябре. Официально оптовые цены на топливо заморозили до конца года, но заправщики нашли другие способы повысить стоимость бензина и дизеля для водителей. Владелец сети автозаправок в Ярославле рассказал о трёх схемах повышения цен на топливо и объяснил, почему это происходит. 

— Оптовую цену на топливо заморозили на уровне точки безубыточности, недостаточном для функционирования АЗС. Компании просто вынуждены искать дополнительные источники доходов, — рассказывает владелец сети АЗС в Ярославле. — Фактически с 1 ноября ярославские компании начали менять политику лояльности, отменять или снижать действующие скидки. Таким образом, на стелах цена на топливо не изменилась, но в реальности потребитель заплатит больше примерно на 2%. 

Две другие схемы повышения цены связаны с корпоративными топливными картами. 

— Появились сервисные сборы за пользование картами. Так, за дизель бизнес заплатит примерно на 8% больше цены на стеле: на 3% повысится цена из-за отмены льгот и на 5% за сервисный сбор. А за бензин на 4%, — добавил владелец сети АЗС. 

По мнению автозаправщика, увеличение транспортных расходов в будущем скажется на росте инфляции. 