В Рыбинской ИК-2 отбывают наказание почти 1,5 тысячи заключённых. В основном первоходки

Очередные обвинения в адрес сотрудников ФСИН из Ярославской области опубликовали общественники. На этот раз они сообщают об издевательствах над 41-летним заключённым в рыбинской исправительной колонии № 2.



— Заключённого Егора Григорьева избили сотрудники колонии: сломали ему рёбра и руку, — рассказала адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова. — После этого пострадавшего перевели в больницу при колонии № 14, где ему назначили операцию. Но после того, как Григорьев сообщил, что собирается обратиться с жалобой на избиение, к нему приехали сотрудники ИК-2 и угрозами попытались заставить молчать.



Сейчас Егора Григорьева перевели в медсанчасть ИК-2, в которой он отбывает наказание. Его уже навестил омбудсмен.



— Нам удалось поговорить с заключённым наедине, — уточнил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. — Он сказал, что руку повредил после того, как поскользнулся и упал. Рёбра, по мнению самого заключённого, у него целые. Он не подтвердил информацию, что к нему применялась физическая сила.



В следственном комитете рассказали, что к ним уже поступило заявление от общественников о возможных издевательствах над Григорьевым. Сотрудники СУ СКР проведут проверку и выяснят все детали произошедшего.

Сообщения об издевательствах над заключёнными в колониях Ярославской области в последнее время приходят регулярно. Недавно общественники сообщили, что к ним поступили жалобы на пытки из колонии № 3 Углича. Самым резонансным стал скандал с пытками в колонии Ярославля, который разгорелся в июле. Тогда в СМИ появилось видео издевательств над заключённым ИК-1, где сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключённого Евгения Макарова. Он уже вышел на свободу.

