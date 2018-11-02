Следователи и прокуроры проверят, что происходит за колючей проволокой в угличской колонии

После резонансного дела с избиением в ярославской колонии заключённые стали чаще жаловаться на применение силы со стороны сотрудников ФСИН. Фонд «Общественный вердикт» сообщил, что к ним поступили жалобы на пытки из колонии № 3 Углича. С заключёнными удалось встретиться адвокату фонда. Четверо осуждённых рассказали в подробностях, как над ними издевались.



Заставили приседать и морозили

— Александр Кочергин был избит сотрудниками колонии 24 октября этого года, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — От осужденного требовали отдать телефон. Кочергина раздели догола, заставили приседать около полсотни раз, а затем начали избивать. Александр стал кричать, что у него из-за ВИЧ и других тяжелых заболеваний очень низкий иммунитет, что его нельзя бить. Избиение продолжилось. Потом Кочергина переодели в робу ШИЗО, посадили в неотапливаемое помещение под лестницей. Мужчина сильно замёрз — в это время на улице было 7–8 градусов мороза. Осужденный стал просить, чтобы его отвели в камеру. Пытки прекратились только тогда, когда осуждённые двух этажей помещения стали кричать и колотить в двери камер. Сейчас заключенный находится в санчасти.



Избивали с первого дня

Ещё одного заключённого, по словам активистов фонда, избивали в угличской колонии с 2016 года.



— Нурали Нуров первый раз был избит в 2016 году при поступлении в колонию, — говорят в «Общественном вердикте». — В 2017 году его также многократно избивали. Заключенный жаловался в прокуратуру. Однажды при помещении в штрафной изолятор Нуров попросил предоставить ему переводчика, чтобы прочитать, что написано в акте, и дать свои объяснения. Ему отказали, назначили новый срок в ШИЗО и снова избили. Ещё три или четыре раза осужденного избивали за то, что он отказывался делать рентген нижней части тела. Это было не только незаконное требование сотрудников колонии, но и опасно для здоровья. Потому что рентген делали не врачи, а сотрудники колонии, которым медики отдали ключи от кабинета. После того, как Нуров рассказал сотрудникам прокуратуры о пытках, оперативники колонии стали ему угрожать: «Прокуратура приходит и уходит, а ему сидеть до 2024 года, они его жизнь превратят в ад, а перед освобождением подкинут наркотики и он останется в колонии».

Прокуроры уедут, а вы останетесь

Ещё один мужчина пожаловался на то, что его избили за отказ делать зарядку.



— Михаил Фадеев был избит сразу после того, как его доставили в колонию, — сообщает фонд «Общественный вердикт». — Затем его отправили в карантин — помещение, где он должен был находиться некоторое время до перевода в отряд. Но Фадеева практически сразу вернули обратно и потребовали делать зарядку. Он отказался, его избили, пообещав, что так будет каждый день. Как сообщают общественники, на заключённых, которые жалуются на избиения в прокуратуру, их сокамерников сотрудники колонии заставляют писать заявления о возбуждении уголовных дел.



— Рафаэля Мифтахова оперативники колонии заставляли написать заявление о возбуждении уголовного дела на другого осужденного, который жаловался в прокуратуру на пытки, — говорят в фонде. — Мифтахов отказался. Заключенный рассказал адвокату фонда, что знает, что нескольких осужденных заставляли писать заявления на сокамерников из-за жалоб на пытки.

Проверкой сообщений занялась прокуратура и следователи.



— По сообщениям СМИ мы начали доследственную проверку, — рассказала пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская. — По её итогам будет принято процессуальное решение. Руководство УФСИН России по Ярославской области также начало свою проверку.



Скандал с пытками в колонии Ярославля разгорелся в июле, когда в СМИ появилось видео избиения заключённого ИК-1 — сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключённого.

Сегодня в Кировском районном суде избирают меру пресечения для 15-го задержанного по делу о пытках в ИК-1. На скандальном видео старший оперуполномоченный оперативного отдела Сипан Мамоян льет из ведра воду на голову лежащему на столе и скованному наручниками Макарову. Онлайн-трансляция из зала суда.