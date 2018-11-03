В этом дворе мужчина стрелял в 9-летнего Льва Проворова

Появились подробности стрельбы по детям в Ярославской области. Вечером 30 октября в посёлке Микляиха Тутаевского района 37-летний мужчина выстрелил из винтовки в 9-летнего мальчика с балкона своей квартиры на пятом этаже. По словам мужчины, двое школьников взрывали во дворе дома петарды. Это его разозлило, и он открыл стрельбу по несовершеннолетним. 76.ru удалось пообщаться с пострадавшим мальчиком и его отцом.



В этот вторник Лева вместе с другом веселился во дворе дома. По словам мальчика, в тот вечер они действительно взрывали петарды, но вдали от дома и малой мощности.



— Мы его даже не дразнили. Он гулял с парнями и напился. Вышел на балкон пострелять, а мы с другом заходим в шалаш. Я поворачиваюсь, и мне прилетает выстрел. Один в меня и потом два мимо. Мы испугались и побежали домой, — рассказал 9-летний Лев Проворов.



Дети сидели в самодельном шалаше, когда услышали выстрел

Дома родители сначала подумали, что сын упал, но позже выяснилось, что это была рана от пули. Как рассказал Первому Ярославскому отец Льва Владимир Проворов, сын прибежал домой в слезах. На груди у него кровоточила ранка у самого сердца. Отец взглянул на вещи и увидел там дырку. Сразу понял, что в сына стреляли.



Семья Проворовых сразу же отправилась в больницу. Леве сделали рентген, а потом операцию. Как рассказали медики, пуля прошла в сантиметре от сердца. Она располагалась за ребром у внутренней стороны грудной стенки.



Позже журналистам Первого Ярославского удалось поговорить со стрелявшим 37-летним мужчиной. Он как раз находился дома:

Мужчина не может осознать, чего натворил

— Я очень сожалею, потому что у меня у самого маленький ребёнок. Я не знаю, как это всё получилось. Хотел бы с родителями пообщаться. Не знаю, простят ли они меня вообще.



Мужчина живёт этажом выше в одном подъезде со семьёй Проворовых. Раньше с соседом не было конфликтов. Лев сказал, что в прошлом году мужчина стрелял по кошкам и котятам.



— Я не хочу с ним общаться, не выслушивать его извинений. Он у меня ребёнка чуть не убил, — рассказал корреспонденту 76.ru Владимир Проворов.



Винтовку изъяли для экспертизы. Совсем скоро мужчина ответит перед судом за свой поступок.