«Он у меня ребёнка чуть не убил»: мужчина открыл огонь по мальчику, мешавшему отдыхать
Появились подробности стрельбы по детям в Ярославской области. Вечером 30 октября в посёлке Микляиха Тутаевского района 37-летний мужчина выстрелил из винтовки в 9-летнего мальчика с балкона своей квартиры на пятом этаже. По словам мужчины, двое школьников взрывали во дворе дома петарды. Это его разозлило, и он открыл стрельбу по несовершеннолетним. 76.ru удалось пообщаться с пострадавшим мальчиком и его отцом.
В этот вторник Лева вместе с другом веселился во дворе дома. По словам мальчика, в тот вечер они действительно взрывали петарды, но вдали от дома и малой мощности.
— Мы его даже не дразнили. Он гулял с парнями и напился. Вышел на балкон пострелять, а мы с другом заходим в шалаш. Я поворачиваюсь, и мне прилетает выстрел. Один в меня и потом два мимо. Мы испугались и побежали домой, — рассказал 9-летний Лев Проворов.
Дома родители сначала подумали, что сын упал, но позже выяснилось, что это была рана от пули. Как рассказал Первому Ярославскому отец Льва Владимир Проворов, сын прибежал домой в слезах. На груди у него кровоточила ранка у самого сердца. Отец взглянул на вещи и увидел там дырку. Сразу понял, что в сына стреляли.
Семья Проворовых сразу же отправилась в больницу. Леве сделали рентген, а потом операцию. Как рассказали медики, пуля прошла в сантиметре от сердца. Она располагалась за ребром у внутренней стороны грудной стенки.
Позже журналистам Первого Ярославского удалось поговорить со стрелявшим 37-летним мужчиной. Он как раз находился дома:
— Я очень сожалею, потому что у меня у самого маленький ребёнок. Я не знаю, как это всё получилось. Хотел бы с родителями пообщаться. Не знаю, простят ли они меня вообще.
Мужчина живёт этажом выше в одном подъезде со семьёй Проворовых. Раньше с соседом не было конфликтов. Лев сказал, что в прошлом году мужчина стрелял по кошкам и котятам.
— Я не хочу с ним общаться, не выслушивать его извинений. Он у меня ребёнка чуть не убил, — рассказал корреспонденту 76.ru Владимир Проворов.
Винтовку изъяли для экспертизы. Совсем скоро мужчина ответит перед судом за свой поступок.