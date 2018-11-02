Ребёнок умер в больнице

В Ярославле умер новорожденный ребёнок. 27 октября малыш скончался в областной детской больнице. Предварительная причина смерти — внутриутробная пневмония.



Но не всё так однозначно в этой истории. Как оказалось, мама малыша рожала дома. Более того, когда женщина в начале октября пришла на плановый осмотр у врача, он дал ей направление на госпитализацию. Однако мама это проигнорировала и пошла домой.



20-го числа она родила мальчика. Во время схваток она вызвала скорую помощь, но когда приехали врачи, ребёнок уже родился.



— Это были вторые для этой женщины роды. Они прошли достаточно быстро. Маму и малыша доставили к нам в перинатальный центр. Здесь ребёнку сделали обследование, которое показало, что никаких отклонений у него не было. У нас мама и ребёнок находились с 20 по 23 октября. Потом женщина написала отказ от госпитализации и от прививок. Хотя мы настоятельно рекомендовали ей оставаться в перинатальном центре, поскольку мы провели не все обследования. Кроме того, у мамы были проблемы с кормлением. Ребёнок плохо брал грудь. Наладить грудное вскармливание помогали медсёстры. При выписке мы обращали её внимание на существующие проблемы, но она собрала вещи и уехала домой, — рассказывает главный акушер-гинеколог Ярославской области Дмитрий Гурьев.



Дома мама решила кормить ребёнка смесью. Что произошло дальше, сейчас понять сложно.



27 октября малыш попал в детскую областную больницу в тяжелейшем состоянии.



— У него была очень приличная убыль массы тела. Через несколько часов ребёнок, к сожалению, умер. Точную причину смерти можно будет узнать только через месяц, когда будут готовы все исследования. Пока, предварительно, ребёнок скончался от внутриутробной пневмонии, — рассказал Дмитрий Гурьев.



По его мнению, гибели малыша, несомненно, можно было бы избежать, если бы мама выполняла все рекомендации врачей.



СУ СК РФ по Ярославской области проводит проверку по сообщениям о случившемся в СМИ.