Двое жителей Тутаева два месяца проведут в СИЗО

Двое 19-летних жителей Тутаева решением суда взяты под стражу. Их обвиняют по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».



Парни катались по городу на машине отца одного из них и встретили знакомого.



— Они позвали 20-летнего приятеля в машину и там потребовали от него две тысячи рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Получив отказ, молодые люди выехали в безлюдное место, достали пневматический пистолет и трижды выстрелили по ногам потерпевшему.



Парень согласился дать денег, но сказал, что ему нужно зайти за ними домой. Так ему удалось скрыться от вымогателей, и вместо дома молодой человек пошёл в полицию.



— Посчитав, что злоумышленники представляют угрозу для общества и могут оказать давление на потерпевшего, следователь обратился с ходатайством в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — рассказали прокуроры.



В Рыбинске банда подростков до смерти забила мужчину.

