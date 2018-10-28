У Сергея остался семилетний ребёнок

В ночь на субботу в Рыбинске разыгралась трагедия — на углу улиц 9 Мая и Суркова до смерти забили человека.

Жертвой банды стал 37-летний местный житель. По словам родных, Сергей отдыхал в местном кафе. А когда вышел на улицу, на него набросилась банда молодых людей.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно, но толпа из 6–7 подростков так избила Сергея, что он умер на месте. На ограбление это было не похоже — подростки не забрали, ни телефон, ни деньги. Подозревают, что подростки развлекались подобным образом.

— Моя дочь теперь вдова, — плачет мама Сергея Елена. — И как мы теперь скажем его семилетней доченьке, что у неё больше нет отца... Обращаюсь к гопникам и их родителям, которые лишили жизни моего зятя. Что бы вы сейчас сказали, глядя в глазки семилетней девочки? Как бы объяснили, за что вы сделали ее сиротой?!

Как говорят родные погибшего, нескольких человек из банды уже задержали. На данный момент официальных данных об этом нет, но редакция будет следить за развитием событий и опубликует официальную информацию, как только она появится.