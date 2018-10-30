Чиновник, сравнивший больницу с богадельней, прославился на всю Россию

Высокопоставленный чиновник правительства Ярославской области, отвечающий за сферу здравоохранения, стал героем скандала на всю страну. Зампредседателя правительства Игорь Селезнёв сравнил отделение тутаевской больницы с богадельней.

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— Что такое койко-сестринский уход? Там даже терапевта нет ставки. Сестринский уход. Вот такая богадельня, где люди лежат, получают уколы, кушают, спят. Департамент предложил вместо этих 10 коек сестринских дневной стационар. В чем проблема? Проблема в том, что негде ночевать после уборки картошки в основном.

Заявлением Селезнёв ошарашил не только врачей медучреждения и жителей Тутаева, но и депутатов, перед которыми выступал на профильной комиссии. Ведь перебраться с левого берега на правый в Тутаеве летом-то не очень просто — только на пароме. А зимой и вовсе нужно ехать через Ярославль — здесь ближайший мост через реку.



— Такие высказывания в принципе непозволительны, а для чиновника вдвойне, — считает депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев. — То, что он сказал, — это античеловечно. С койко-местами и так всё сложно, их нужно сохранять. Есть вопросы и по оптимизации других больниц, о которых говорил Селезнёв. К сожалению, в отчетах и предложениях департамента здравоохранения фигурируют только деньги, а людей в их отчетах просто нет! И спрашивается: для чего или кого эти оптимизации задумываются?

«У меня совещание»



Игорь Селезнёв удивил и коллег по цеху

Мы решили поинтересоваться у Селезнёва, почему его так понесло на заседании комиссии Ярославской областной думы.



— Я не могу говорить, у меня совещание, — сказал чиновник, услышав тему разговора, и положил трубку.



Через несколько минут с редакцией связались сотрудники аппарата правительства и сказали, что Селезнёв готов ответить на вопросы. Но письменно. Вероятно, чиновник решил не повторять ошибок и предпочёл воздержаться от устных бесед.



Комментарий придумывали почти сутки. И вот спустя 23 часа мы получили прямую речь чиновника. Зато ответы на вопросы прислали довольно развёрнутые.



«Не хотел никого обидеть»

— Почему вы назвали отделение Тутаевской ЦРБ похожим на богадельню?



— Я имел в виду то, что на койках сестринского ухода оказывается недостаточно квалифицированная медицинская помощь, уступающая в качестве койкам терапевтического профиля. Их, к слову, мы не планируем сокращать в Заволжском отделении. Наоборот, мы расширим мощности этого терапевтического отделения. Будем увеличить количество коек до 15, сделаем ремонт, установим аппарат УЗИ-диагностики, организуем постоянный выезд узких специалистов Тутаевской ЦРБ для осмотра и консультаций. Надо сделать так, чтобы люди там не просто лежали и принимали таблетки, а могли получать максимально широкий спектр медицинских услуг.



— Почему вы считаете, что пациенты отделения — «отдыхающие»? Как вы это определили?



— Я, и не только я, но и эксперты страховых медицинских организаций и территориального фонда ОМС обычно в ходе проведения экспертиз оказываемой медицинской помощи «определяют» это по анализу историй болезней, случаев госпитализации в подобные отделения. В подавляющем большинстве случаев пациенты не нуждаются в стационарном лечении. Они нуждаются в высококвалифицированной амбулаторной медицинской помощи. Понятно, что люди лежат там не от того, что им делать нечего. Они хотят поправить своё самочувствие, но медицина должна предложить им качественное лечение, которое действительно поможет, а не заниматься «видимостью» этого лечения.



— Сколько денег сэкономит бюджет при закрытии отделения?



— В данном случае дело точно не в экономии. Сейчас пациенты этого отделения находятся в условиях, не соответствующим санитарно-гигиеническим нормам. Там нет даже лицензии на профиль «сестринского ухода». Вот почему мы планируем перевести это же количество сестринских коек в поликлинику № 3 Тутаевской ЦРБ в поселке Константиновский, где условия для лечения и наблюдения соответствующие: большие и светлые палаты с собственным санузлом и душевой кабиной, семь квадратных метров на каждого пациента. Есть и массажный, и процедурный кабинеты, хорошая столовая. А в каких условиях пациенты находятся в Заволжском районе Тутаева? На каждого три квадратных метра, санузел на этаж, ни помыться, ни поесть нормально люди не могут. А теперь представьте, что большинство пациентов — пожилые малоподвижные люди. Им и спуститься по крутой деревянной лестнице невозможно. Их волоком затягивают наверх. Здание XIX века, там и подъёмник не установить. Я когда все это увидел, понятно, что эмоции захлестнули. Не хотел никого обидеть, но так не должна работать медицина в XX веке. Изменения просто необходимы.



Селезнёв уже не первый год работает на руководящих постах в сфере здравоохранения

— Если закроют отделение, людям придется перебираться за медпомощью на правый берег Тутаева. Зимой переправа не работает, и людям трудно будет добраться до больницы — придется даже ехать через Ярославль. Вы в курсе этой ситуации? Как предлагаете решать эту проблему в случае закрытия отделения?



— В Тутаевской ЦРБ достаточное количество санитарного автотранспорта, рейсы которого ежедневно осуществляются и на левый берег, что позволит организовать транспортировку на правый берег пациентов, направленных в отделение сестринского ухода в плановом порядке. Будут доставлять и обратно из Константиновского на левый берег после выписки. Госпитализация пациентов по неотложным и экстренным показаниям осуществляется службой скорой медицинской помощи.



— Жители Тутаева начали кампанию — требуют отмены решения о закрытии отделения. Как будете реагировать на эти требования?



— Разъяснять будем. Рассказывать об альтернативных современных технологиях организации медицинской помощи. Например, о патронажных формах работы в нашей сфере — «стационарах на дому». Те, кто действительно нуждается в стационарном лечении, его получат.



— В какую клинику вы обращаетесь, если вам необходима помощь медиков?



— В Ярославской области за медицинской помощью пока не обращался — не было повода. Но если возникнет необходимость, обращусь в Центральную городскую больницу, к которой приписан.



— Почему вы заговорили о закрытии именно тутаевского отделения? Оно наиболее экономически невыгодно для областного бюджета? Или это был пример? Если второй вариант, то идет ли речь о закрытии подобных отделений вообще по области?



— Да, картина типичная для области: есть случаи, когда на одних и тех же площадях развернуты как койки сестринского ухода, так и койки дневного терапевтического стационара при поликлинике. И все это в условиях, не соответствующих установленным нормативным требованиям, включая противопожарные, СанПиНы, порядки и стандарты медицинской помощи. Еще раз повторюсь: люди должны лечиться в соответствующих условиях, получать действительно необходимую и качественную медицинскую помощь.



Если же говорить об оптимизации в целом, то и тут главное — не экономия средств. Важно — выстроить современную, качественную региональную систему здравоохранения. Изменить структуру медицинских организаций, переформатировать количественно и, главное, качественно коечный фонд, смещая специализацию коек в действительно проблемные профили заболеваний, от которых умирают люди. Обучить медицинских работников новым технологиям, обновить медицинское оборудование. И ресурсы на все это есть внутри системы. Вот что такое оптимизация на самом деле.



«Мы не хуже других людей»



Чиновник сравнил отделение сестринского ухода больницы с богадельней

Жители левобережной части Тутаева цепляются за любую возможность сохранить отделение. Они написали открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и собирают подписи. Люди надеются, что глава региона сможет повлиять на ситуацию.



— В последние годы у нас стремительно сокращается количество и доступность медицинских услуг, — говорится в обращении. — Уже прекратили своё существование левобережное терапевтическое отделение и стационар круглосуточного пребывания, взамен которым пришли дневной стационар и отделение сестринского ухода. Сегодня нас хотят лишить и круглосуточного пребывания, закрыв койки сестринского ухода в посёлок Константиновский. Учитывая отдаленное расположение левобережных сельских поселений, а также транспортных проблем, в том числе в межсезонье, когда невозможно переправиться через реку Волгу, действия чиновников здравоохранения, направленные на экономию денежных средств, ущемляя жителей левобережья, вызывают, мягко говоря, недоумение. Также хочется отметить, что жители левобережной части Тутаевского района ничем не хуже жителей, проживающих в населенных пунктах правобережной части, и также нуждаются в доступной медицинской помощи.

Тутаевские активисты не знают удастся ли им отстоять отделение сестринского ухода больницы на левом берегу. Но, как бы там ни вышло в итоге, они считают, что Селезнёву — не место в органах власти.

— Таких чиновников должны увольнять с позором, в первую очередь за своё пренебрежительное отношение к жителям области и медицинскому персоналу, — уверен блогер из Тутаева Алексей Кривцов.

«Увольте его немедленно»



Поддержал жителей Тутаева и депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. Высказывания чиновника его возмутили не только как народного избранника, но и как медика (Дмитрий — врач-онколог). Сейчас Петровский отправил депутатский вопрос на имя губернатора Дмитрия Миронова.

— Я попросил главу Ярославской области уволить Селезнёва, — заявил депутат. — Пусть это будет в назидание остальным, чтобы чиновники такого уровня впредь даже не пытались вытворять такое. Как минимум выговор он точно заслужил. Чиновник оскорбил и сотрудников отделения, и пациентов. Причём очень грубо. Это серьёзнейшее нарушение врачебной этики.

Также Петровский в своём обращении напомнил губернатору, что несколько лет назад в регионе уже проводили оптимизацию — закрывали фельдшерские акушерские пункты, потом их пришлось открывать снова. А ещё он напомнил историю с больницей в Борке. Там тоже закрыли медицинское учреждение, от чего сильно пострадали местные жители.

«Левобережье бунтует зря»



В больнице предпочитают обсуждать высказывания Селезнёва только между собой

В тутаевской больнице говорить о высказываниях чиновника правительства не хотят.

— Я не слышал ничего ни про Селезнёва, ни про его высказывания, — говорит главный врач Валентин Карабинов. — Поэтому и говорить ничего не буду.



А вот заместители главврача и медперсонал не скрывают, что вся больница уже второй день обсуждает, что их сравнили с богадельней. Но тоже молчат.



— Мы не уполномочены давать комментарии, — всё, что ответили.



— А где же ваша гражданская позиция? Хотите, мы не будем писать ваши имена, но расскажите, что в больнице-то говорят.



На условиях анонимности один из руководящих сотрудников всё-таки разговорился. Правда, поменяв интонацию на какую-то неестественную:



— Койки должны быть закрыты, потому что в отделении пациентам плохо. Ночью они вообще остаются одни. Левобережье бунтует зря. А в правительстве люди не зря работают, знают своё дело.



«Стационар нужен»



Тутаевские районные власти также считают, что ездить в больницу через Волгу жителям левобережной части далековато.

— Несколько лет назад здесь закрыли круглосуточный стационар, вместо него как раз и открыли дневной стационар и отделение сестринского ухода, — уточнил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Стационар в левобережной части города необходим, там живёт более пяти тысяч человек. Но, к сожалению, здание, где сейчас находится отделение, не пройдёт лицензирование. Будет решаться вопрос, чтобы сделать пристройку или выделить другое муниципальное помещение. И всем пациентам будет комфортно и безопасно.



Глава района имеет в виду, что здание старое — оно не подходит под современные параметры пожарной безопасности и по другим критериям. А палаты и вовсе находятся на втором этаже.

С чего всё началось



Отделение находится в здании постройки середины XIX века, где с начала XX века располагались медучреждения

Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв призвал депутатов областной думы поддержать оптимизацию больниц. Он заявил, что региону «не нужны роддома, где происходят одни роды в неделю», и сравнил медработников с консьержами. Также чиновник выступил за закрытие отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы, назвав его богадельней. Его высказывания тут же разлетелись по интернету. А популярный российский блогер Илья Варламов прославил ярославского чиновника на всю страну.



От санитара до дерзкого чиновника



Игорь Селезнёв работает заместителем председателя правительства Ярославской области с января этого года. Он курирует вопросы здравоохранения и социальной поддержки населения, которые напрямую касаются жизни и здоровья людей.



— Я уверен, что он сможет придать новый импульс развитию ярославской медицины, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, когда Селезнёв занял этот пост.



В сфере здравоохранения Игорь Селезнёв трудится уже много лет. По образованию он врач, окончил Башкирский государственный медицинский институт. Прошел путь от санитара до практикующего врача-отоларинголога. С 2001 года работает в сфере управления здравоохранением на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, федеральном фонде обязательного медицинского страхования и аппарате Государственной думы России.

