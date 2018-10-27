Игорь Селезнёв, сравнивший отделение больницы с богадельней, а пациентов с симулянтами, «прославился» на всю Россию

Депутаты Ярославской области рассматривают вопрос об оптимизации медицинских учреждений региона. На одно из заседаний по этому вопросу к парламентариям заявился заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв и намекнул народным избранникам, что было бы неплохо закрыть отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы на левом берегу города. Он сравнил медицинское учреждение с богадельней, а пациентов назвал симулянтами.



— Что такое койко-сестринский уход? — устроил чиновник депутатам ликбез. — Там даже терапевта нет ставки. Сестринский уход. Вот такая богадельня, где люди лежат, получают уколы, кушают, спят. Департамент предложил вместо этих 10 коек сестринских дневной стационар. В чем проблема? Проблема в том, что негде ночевать после уборки картошки, в основном.



Также Селезнёв заявил, что штаты больниц раздуты и сравнил медицинский персонал с лишними консьержами в жилом доме.



— Я хотел бы привести пример, — продолжил объяснять депутатам свою точку зрения Селезнёв. — Вы вот заехали в новую квартиру и получаете первый счет от управляющей компании и удивляетесь, почему так много. Они говорят: «У нас 10 консьержей, 10». Почему? «Но так удобней же им, консьержам». Вы начинаете возмущаться. А когда речь идет о государственных деньгах, о средствах системы ОМС, вы не возмущаетесь, говорите, как можно проводить эту оптимизацию. Сейчас мы занимаемся оптимизацией только административно-управленческого аппарата.



Эти и другие высказывания чиновника правительства Ярославской области возмутили не только жителей Тутаева, да и всей Ярославской области, но и популярного российского блогера Илью Варламова. Он опубликовал в своём Telegram-канале ироничный пост, в котором по полной разнёс Игоря Селезнёва.

