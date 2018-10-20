Люди недовольны условиями в ИК-1

Вчера в ярославской исправительной колонии № 1, где отбывал срок Евгений Макаров, пятеро заключенных объявили голодовку. Об этом сообщили родственники заключенных и обратились за помощью в фонд «Общественный вердикт». В фонде рассказали: голодовка вызвана тем, что в колонии нет отопления и не оказывается медицинская помощь. Сегодня ярославская прокуратура съездила в ИК-1 с проверкой.



— Нарушений требований законодательства в части оказания заключенным медицинской помощи, а также в части соблюдения температурного режима в помещениях по результатам выезда, не выявлено, — заявили в прокуратуре Ярославской области.



Ещё недавно вокруг этой колонии прогремел скандал на всю страну, когда через фонд «Общественный вердикт» в СМИ появилось видео, как Евгения Макарова избивают, распяв на столе в воспитательной комнате колонии. Раздев молодого мужчину, люди в форме били его палками по пяткам.



После того как видео было опубликовано, в колонию нагрянули проверки, сотрудники колонии попали на скамью подсудимых, а правозащитники распространили записи других издевательств. Скандал уже стал международным.