Уже опубликована и фотография студента, устроившего ад в керченском техникуме

Страшная трагедия, которая сегодня произошла в Керченском политехническом колледже в Крыму, потрясла всю Россию. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил телеграмму с соболезнованиями главе Крыма Сергею Аксенову.



— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв взрыва в Керченском политехническом колледже, — телеграфировал глава ярославского региона. — Ярославцы потрясены случившейся трагедией, искренне сопереживают жителям Республики Крым. Желаю душевных сил всем, кого коснулась тяжелая утрата. Скорейшего выздоровления пострадавшим.



Также правительство Ярославской области вышло на прямой контакт с крымскими коллегами и готово в случае необходимости оказать любую возможную помощь.

На месте происшествия продолжают работать следователи СУ СКР — они изымают предметы и следы, важные для расследования, опрашивают свидетелей и осматривают тела.

Криминалисты сообщили, что в колледже от огнестрельных ранений погибли 18 человек.

Известно, что ещё более 60 человек пострадали, большая часть из них — подростки.



Что произошло

— Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье, — рассказали в Следственном комитете России. — Им оказался студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.





По предварительной версии, составленной правоохранительными органами, молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В отношении него возбудили уголовное дело и даже успели переквалифицировать на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».



По словам директора колледжа Ольги Гребенниковой, неизвестные ворвались в здание колледжа через пять-десять минут после ее отъезда:



— Взорвали — повылетали стекла, — цитирует Гребенникову «Российская газета». — Взорвали холл, потом бегали, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кто попадался. Настоящий теракт — как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих людей перестреляли.



Кого винят



По словам члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, к террористическому акту в учебном заведении в Керчи может быть причастна украинская сторона.



— Не думаю, что рука «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация) способна дотянуться до Керчи, — приводит слова сенатора его пресс-служба. — Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все.



Следователи до сих пор работают на месте трагедии

Что происходит сейчас



Сейчас к месту взрыва направили более 200 военнослужащих Южного военного округа. По указанию командующего войсками в округе туда также едут около десяти единиц тяжелой техники.



— Они выехали для оказания помощи аварийным службам города Керчи по расчистке завала на месте взрыва политехнического техникума, — сообщили в Южном военном округе информационному агентству ТАСС.

— В крымских больницах имеются необходимые запасы крови для оказания медицинской помощи пострадавшим в Керчи. Все медицинские учреждения, которые принимают пострадавших в Керченском политехническом колледже, обеспечены кровью, ее компонентами, препаратами крови и лекарственными средствами, необходимыми для лечения в полном объеме, — рассказали в правительстве Республики Крым.



Первый канал в связи с трагическими событиями изменил свою сетку вещания. В эфир в среду не выйдут развлекательные программы «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант».



Реакция соцсетей

Все ярославские паблики сейчас обсуждают эту трагическую новость. Одни выражают слова поддержки, другие — в ярости.

— Горите в аду, подонки! — пишет в паблике «Подслушано в Рыбинске» Дмитрий Соболев.

— О Господи! Что с психикой подростков? Почему они это делают? — задаётся вопросом Елена Куликова.



— Керчь, Ярославль с вами... Соболезнуем... — пишут в паблике «Жесть Ярославля».