Хозяин иномарки в этот момент был дома

Сегодня в полночь во дворе дома № 7 по улице Алмазной загорелся «Мерседес». Автомобиль вспыхнул за считаные секунды. Рядом с иномаркой находилось ещё два автомобиля. Они тоже пострадали. К счастью, рядом с машинами никого не было. На место выехали две пожарные машины. За пару минут шестеро пожарных справились с пламенем, но так и не выяснили, почему загорелась иномарка.

— Поврежден моторный отсек автомобиля и два стоящих рядом автомобиля, — сообщают сотрудники МЧС.

А не так давно на выезде из Ярославля горел фургон. Внутри находился мужчина.