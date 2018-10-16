Вспыхнули как спички: ночью в Ярославле сгорели три машины
16 октября 2018 09:37
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Сегодня в полночь во дворе дома № 7 по улице Алмазной загорелся «Мерседес». Автомобиль вспыхнул за считаные секунды. Рядом с иномаркой находилось ещё два автомобиля. Они тоже пострадали. К счастью, рядом с машинами никого не было. На место выехали две пожарные машины. За пару минут шестеро пожарных справились с пламенем, но так и не выяснили, почему загорелась иномарка.
— Поврежден моторный отсек автомобиля и два стоящих рядом автомобиля, — сообщают сотрудники МЧС.
А не так давно на выезде из Ярославля горел фургон. Внутри находился мужчина.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области
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