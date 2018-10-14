Мэр Денис Добряков своими руками выпустил рыбу в пруд

В Рыбинске городские власти запустили в Карякинском парке рыб в пруд. Теперь там плавают караси, белые амуры, лини, кометы и толстолобики. Через неделю сюда же обещают запустить карпов, а по весне — вьюнов. Кроме эстетической функции перед ними стоят вполне рабочие задачи - чистить водоём от зелени, донных отложений, батонов и булок, которые рыбинцы так щедро крошат в воду, что местные утки с ними не справляются.



Карякинский парк в Рыбинске в этом году неплохо преобразился

- Я сам рыбак и люблю посидеть с удочкой, но в Карякинском парке это недопустимо, - заявил мэр Рыбинска Денис Добряков. - Эта рыба предназначена для чистки водоема, а не для ловли. Призываю всех даже не предпринимать попыток, а прошу помочь сохранить то, что уже сделано в парке.



Рыбки должны съесть все батоны, которые плавают в пруду

Сейчас в Карякинском парке идёт большая реконструкция. Там уже высадили более 500 новых деревьев и кустарников, спланировали дорожки, очистили пруд, заменили заборчики и отреставрировали входные ворота. Дополнят общую картину благоустройства светильники и уютные лавочки. Украшением станут парковые фигуры – топиарии. Их уже купили, но поставить пока не успели.



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