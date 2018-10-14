Пассажиры подготовились

— Кондукторов жалко! — это первая реакция на нововведение в рыбинских троллейбусах, где очень странным образом назначили цену билета. Теперь одна поездка стоит 18 рублей 80 копеек.

И это вызвало раздражение у всех — и у кондукторов, и у пассажиров.

— Еду в троллейбусе. Кондуктор раздраженный. Копеек на сдачу не хватает. Совсем мелкие копейки люди брать не хотят, — рассказала жительница Рыбинска Екатерина Тихомирова.

— А мы не получили сдачу в 20 копеек. Никто нам ее не дал! — рассказала другая жительница города Марина Шакурова.

Те, у кого нервы покрепче, к ситуации отнеслись с юмором.



— Могу давать сдачу конфетами! — пошутил кондуктор в одном из троллейбусов.

В паблике «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» уже обсуждают — кто будет в убытке от такой дикой цены — пассажиры или кондукторы. Одни полагают, что пассажиры будут фактически дарить 20 копеек кондукторам, если у тех не будет сдачи. Но есть и другая сторона — если нет сдачи, то пассажир вправе ехать бесплатно, а значит, не досчитается денег кондуктор.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и урегулирования тарифов так объяснили странное нововведение: 18,85 — это предельная цена, в которую вошли все расходы «Рыбинскэлетротранса». Выше делать стоимость проезда они не могут, а вот ниже — пожалуйста. От пяти копеек решили отказаться. Но оставили пока 18,80. Формирование такой цены объяснил гендиректор «Рыбинскэлетротранса».