«Люди не хотят брать деньги!» В рыбинских троллейбусах ввели билеты по 18,80. Нервы сдали у всех
— Кондукторов жалко! — это первая реакция на нововведение в рыбинских троллейбусах, где очень странным образом назначили цену билета. Теперь одна поездка стоит 18 рублей 80 копеек.
И это вызвало раздражение у всех — и у кондукторов, и у пассажиров.
— Еду в троллейбусе. Кондуктор раздраженный. Копеек на сдачу не хватает. Совсем мелкие копейки люди брать не хотят, — рассказала жительница Рыбинска Екатерина Тихомирова.
— А мы не получили сдачу в 20 копеек. Никто нам ее не дал! — рассказала другая жительница города Марина Шакурова.
Те, у кого нервы покрепче, к ситуации отнеслись с юмором.
— Могу давать сдачу конфетами! — пошутил кондуктор в одном из троллейбусов.
В паблике «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» уже обсуждают — кто будет в убытке от такой дикой цены — пассажиры или кондукторы. Одни полагают, что пассажиры будут фактически дарить 20 копеек кондукторам, если у тех не будет сдачи. Но есть и другая сторона — если нет сдачи, то пассажир вправе ехать бесплатно, а значит, не досчитается денег кондуктор.
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и урегулирования тарифов так объяснили странное нововведение: 18,85 — это предельная цена, в которую вошли все расходы «Рыбинскэлетротранса». Выше делать стоимость проезда они не могут, а вот ниже — пожалуйста. От пяти копеек решили отказаться. Но оставили пока 18,80. Формирование такой цены объяснил гендиректор «Рыбинскэлетротранса».