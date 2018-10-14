Проект памятника Минину и Пожарскому на территории Кирилло-Афанасьевского монастыря

И.о. мэра Ярославля Владимир Волков заявил, что в городе будет развиваться православная инфраструктура.





— За неделю, прошедшую с момента моего прибытия в Ярославль, мне удалось познакомиться с городом, его жителями и наиболее насущными проблемами, — рассказал Владимир Волков. — Очевидно, что в столь большом и разностороннем городе вопросы религиозной жизни всегда были актуальны. Считаю, что одной из задач органов местного самоуправления является поддержание регулярных и всесторонних контактов с религиозными объединениями.



Игумен Кирилло-Афанасьевского монастыря отец Никодим показал градоначальнику проект по созданию памятника Минину и Пожарскому, на который сейчас собирают деньги. И.о. мэра идею поддержал.



Во времена Великой смуты народное ополчение прошло через Ярославль, и в течение нескольких дней город был столицей российского государства.



Также городские власти сообщили, что до конца года в Ярославле появится 25 навигационных указателей возле 12 религиозных объектов.



— Мы устанавливаем как автомобильные, так и пешеходные навигационные указатели возле объектов культурного наследия в количестве 180 штук, — сказал руководитель городского агентства по рекламе Илья Кислинский. — В их число входят храмы, мечети и прочие религиозные объекты, утверждённые представителями РПЦ, мусульман, лютеран и других вероисповеданий.



Результаты социологического исследования, проводимого сотрудниками Института развития стратегических инициатив, показали, что среди опрошенных преобладают исповедующие православие, их в городе 80%. Атеисты составляют 12%, но с увеличением возраста их количество снижается.



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