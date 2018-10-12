Владимир Волков провел планерку

Сегодня в мэрии Ярославля прошло открытое общегородское совещание, которое провел исполняющий обязанности мэра Владимир Волков. Совещание было коротким — уложились в 15 минут. Обсудили отопительный сезон (тут вопросов не возникло), светофоры на опасных участках, ремонт дорог (сроки сдачи проспекта Авиаторов опять сместились) и общественный транспорт.

По последнему вопросу у Волкова появились претензии.

— Я смотрю цифры, — он заглянул в отчет подчинённых. — У нас на презентациях всё довольно-таки неплохо. В городе ситуация не самая идеальная. Автобусы либо более-менее, но заклеены рекламой сверху донизу, либо совсем плохие, даже которые новые — и те моются крайне редко. Погода сейчас сухая, солнечная, но автобусы в грязи.

— Усилим работу в этом направлении, — пообещал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.