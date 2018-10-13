Девочку увезли на скорой

ДТП произошло в Угличе на Рыбинском шоссе возле дома № 3 12 октября примерно в 14:10. 11-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбила машина. Свидетели успели запомнить только модель авто — ВАЗ-2115. Водитель не остановился и быстро уехал с места ДТП.



— Девочка разговаривала по телефону, когда переходила дорогу, — написал Денис Казаков в группе «Углич-Онлайн».



Ребёнок попал в больницу.



Госавтоинспекция сейчас разыскивает автомобиль и водителя. Всех, кто видел это ДТП, просят позвонить по номеру (4852) 30-10-10.

Свидетелей аварии в Ярославле ищут и родственники попавших под колёса «Хёндая» детей. Машина сбила в Ярославле 3-летнего мальчика и 12-летнюю девочку.

