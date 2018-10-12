Родственники сбитых в Ярославле маленьких детей ищут очевидцев аварии
12 октября 2018 18:02
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Родственники детей, которые попали под колеса иномарки, ищут очевидцев происшествия.
Напомним, вчера на Тутаевском шоссе 58-летний мужчина на «Хёндае» сбил 3-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Дети перебегали дорогу в неположенном месте.
— Есть у кого-то сведения об это происшествии? — спрашивает Иван, родственник ребят.
Дети получили травмы и были госпитализированы. Если у вас есть информация об этом ДТП, напишите нам в редакцию Написать письмо или свяжитесь с Иваном.
Фото: УГИБДД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru