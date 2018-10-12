Дети перебегали дорогу в неположенном месте

Родственники детей, которые попали под колеса иномарки, ищут очевидцев происшествия.



Напомним, вчера на Тутаевском шоссе 58-летний мужчина на «Хёндае» сбил 3-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Дети перебегали дорогу в неположенном месте.



— Есть у кого-то сведения об это происшествии? — спрашивает Иван, родственник ребят.



Дети получили травмы и были госпитализированы. Если у вас есть информация об этом ДТП, напишите нам в редакцию Написать письмо или свяжитесь с Иваном.

