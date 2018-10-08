Кухня полыхала

Сегодня в полдень в Рыбинске загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме на улице 50 лет ВЛКСМ. Четырнадцать пожарных целый час боролись с огнём. В результате квартиру на третьем этаже потушили, но она сильно пострадала: полностью сгорела кухня и закопчены стены.

В момент пожара в квартире находился 81-летний мужчина. Как стало известно 76.ru, дедушка был инвалидом и поэтому не смог выбраться. Он погиб до приезда пожарных.



— Проводится доследственная проверка. Причины возникновения пожара устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.



А на той неделе посреди дня в Ярославской области загорелась школа. Где теперь будут учиться дети.