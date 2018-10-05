Полина — учитель русского и литературы

— Вы сегодня такая красивая! — так говорят дети учительницам, про которых сегодня мы расскажем вам. В голове прочно и надолго засел образ советского учителя — строгая женщина с большим начёсом и в сером пиджаке. Но, глядя на этих красавиц, стереотипы рушатся, и взгляд на профессию учителя меняется.



Сегодня — День учителя. И самые очаровательные и милые ярославские учительницы рассказали о себе, своих учениках и о том, помогает ли им их внешность в работе. И сказали — а за что самим себе они поставили бы пятёрку.



Полина Плеханова, 24 года, школа олимпийского резерва. Учитель русского языка и литературы

В эту учительницу наверняка влюблены все мальчишки

— Изначально я пошла на филологический факультет из-за большой любви к литературе, не осознавая, в чем заключается профессия учителя, но, пройдя первую же практику в школе, я поняла, что учить детей — это действительно то, чем я хочу заниматься. Профессией учителя нужно гордиться, ведь именно благодаря педагогам, люди получают знания, становятся личностями. У своих учеников я научилась любви к мелочам. Когда ты смотришь на детей, подростков, видишь, что они радуются, казалось бы, простым вещам, понимаешь, что это «детское» на первый взгляд качество, никогда не нужно терять в себе! Единственная профессиональная мечта, которой я действительно хочу достичь, — это заслужить уважение и любовь своих учеников. Я считаю, что учитель должен следить не только за своим внутренним миром, но и внешним. Если ребёнка обучает красивый и ухоженный педагог, он начинает смотреть на него под другим углом, уважать, стремиться быть похожим. Ещё с первого года практики в школе я заметила, что ученики считают профессию учителя низкооплачиваемой, а самих учителей достаточно скромными и бедными людьми, поэтому и стремлений к учебе у них становится меньше. Я хочу развеять этот миф! Это не так!



Полина очень любит литературу

Зоя Барабаш, 31 год, школа № 36. Учитель истории и обществознания

Зоя дружит со своими учениками

— Мои мама и бабушка — учителя. Но я не пошла в педуниверситет и получила классическое историческое образование, позволяющее преподавать. Практика в школе была небольшим по продолжительности эпизодом, но очень меня впечатлила. Я всегда хотела работать с людьми, но не понимала до конца в какой форме. А там я увидела, что школа — это и люди, и эмоции, и цели, и огромная ответственность. Именно тогда мне захотелось попробовать работать по специальности. Я учусь у своих учеников доброте, чувству юмора и умению признавать свои ошибки. Все мои профессиональные мечты связаны с успехами моих учеников. С их экзаменами, сданными на высокие баллы, с их чувством уверенности в своих знаниях и силах.

Себе я ставлю пятерку, когда те, кто на первый уроках садился на последнюю парту, чтобы достать телефон, через какое то время перебираются на вторую-третью, потому что ему интересно. А ещё, когда мои спортсмены сдают экзамены, как отличники. И когда чувствую, что мне доверяют и ко мне прислушиваются. Не уверена, что моя внешность — большой помощник. Я не выше пятиклассника и теряюсь среди учеников, когда оказываюсь перед новым классом, и мне всегда нужно показать, что я — учитель. Возраст, безусловно, помогает, особенно на уроках обществознания, когда я могу привести понятные и близкие ребятам примеры. Я думаю, со мной из-за возраста охотнее чем-то делятся и нам проще договориться. Но в целом за годы в школе я поняла, что это, скорее, условности. Те, кого ты учишь, всегда знают, какой ты на самом деле человек.



Зоя сама выглядит, как ученица

Ольга Кудинова, 32 года, детская Школа искусств имени Н. Н. Алмазова. Учитель музыки



У Ольги яркая внешность

— Поступила в музыкальное училище, а потом в университет на музыкально-педагогический факультет. Пошла в профессию по стопам родителей. Папа хорошо поёт, играет на гитаре. Мама преподаёт в музыкальной школе по классу баяна и аккордеона и участница народного вокального ансамбля. Учусь у своих детей терпению, выдержке, самоотдаче. Когда приходишь на занятия, приходится забыть обо всем, чтобы учебный процесс был интересным, запоминающимся и полезным.

Пятерку поставлю себе за открытый урок с самыми маленькими своими учениками из подготовительной группы на областном уровне. Самым радостным было то, что участие в сказке, которую мы показывали, понравилось самим детям, после урока все были веселы и довольны, рады результату. Насчёт внешности даже не задумывалась. Здесь главнее, мне кажется, собственная харизма и индивидуальность каждого преподавателя, умение вовлечь в урок. Хотя, бывает, детки и делают комплименты: «Вы такая красивая сегодня!». Это очень приятно. А вот возраст, мне кажется, это плюс. Многие родители сейчас просятся заниматься именно у молодого преподавателя.

Ольга — учитель музыки

Жанна Торохова, 30 лет, школа № 26. Учитель истории и обществознания

Сколько раз Жанне хотелось всё бросить и уйти из школы

— Моя профессия сама выбрала меня. Родившись в семье, где династия учителей продолжается не одно поколение, я с малых лет знала о сложностях и особенностях педагогической профессии. Поэтому была уверена, что никогда не стану учителем! Однако жизнь все расставила по местам. В 2011 году я стала учителем истории. В начале были взлеты и падения, успехи и разочарования, порой хотелось бросить все и уйти… Потому что не вышло, не получилось так, как хотелось, не смогла или была еще не готова. Но рождение сына изменило во мне многое, в том числе взгляд на миссию учителя. Современные дети, может быть, эгоистичные, требовательные, самоуверенные, способные добыть информацию быстрее, чем любой взрослый, отзываются трудными вопросами, если тема урока для них актуальна и интересна.

С моей точки зрения, учитель должен стоять не «над», а «рядом» со своим учеником. Я хочу на уроках не манипулировать, а сотрудничать, в крайнем случае — направлять. И вы знаете, что самое удивительное и приятное? У меня стало получаться. Я вижу интерес к предмету своих учеников. Я вижу смысл своей работы в том, что мои ученики идут ко мне за советом, задерживаются после уроков, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. И нет выше награды, чем доверие ребенка, который пришел ко мне поговорить о важном, о том, что может изменить его жизнь. И не всегда это связано с историей и обществознанием.

Пять я бы поставила себе за то, что готова меняться, трансформировать свою деятельность, креативить и узнавать новое.

Сейчас Жанна не мыслит себя вне своей профессии

Екатерина Чистякова, 27 лет, гимназия № 3. Учитель иностранных языков

Учитель должен хорошо выглядеть

— С 9 лет я начала целеустремленно изучать английский язык, а затем и французский. Интересней и увлекательней этих предметов для меня не существовало. За это я благодарна своим учителям, которые дарили нам себя, свой опыт и время. Они были олицетворением профессионализма и мудрости. У меня появилось желание связать свою жизнь с иностранным языком. Многие мои знакомые задавались вопросом: «Почему именно учитель? Не переводчик, не гид, не менеджер по туризму?». Для меня ответ один: учитель — это профессия, которая позволяет моим способностям оптимально раскрыться и реализоваться. Ведь чтобы добиться успеха, учитель должен непрерывно совершенствоваться, никогда не прекращая работать над собой.

Пятерку я бы поставила себе за достижения и победы моих учеников в городских, областных и международных олимпиадах. Если говорить о моих профессиональных мечтах, то это, конечно же, получить высшую категорию, получать больше опыта и посетить Англию и Францию. Работая в школе, я поняла одну простую истину: дети не любят фальшь и сразу её чувствуют. Нельзя быть весёлой, дружелюбной и доброй, а после звонка вдруг сделать лицо кирпичом и говорить на повышенных тонах. Нельзя наигранно интересоваться делами детей, а потом закатывать глаза с мыслями: «Боже, зачем я всё это слушаю». Независимо от возраста, независимо от класса ученики просекают наше нутро на раз. Мой возраст мне помогает при общении с детьми, так как я хорошо их понимаю, понимаю их проблемы, их интересы, их запросы. Что касается внешнего вида, я считаю, что любому человеку помогает его внешний облик, будь он учителем, директором или кондуктором. Я всегда стараюсь быть яркой, и по детям я вижу, что им это нравится.



Екатерина всегда старается быть яркой

Дарья Махалова, 30 лет, школа № 90. Учитель истории и обществознания

Дарья для своих учеников настоящий друг

— Я пошла работать учителем, потому что чувствовала, что это мое призвание. В начальной школе я училась в классе у своей мамы и мечтала стать такой же учительницей, как она. Моя родная сестра тоже стала учителем. Все мы — представители нашей большой династии учителей, общий педагогический стаж которой насчитывает более 700 лет. Мои предки работали начиная с 13 века. Про нас даже Первый канал сюжет снимал.

Современные дети задают огромное количество вопросов и хотят видеть перед собой умного и эрудированного педагога. Поэтому они стимулируют меня постоянно учиться, развиваться, много читать, постоянно искать что-то новое и интересное. Моя профессиональная мечта педагога, чтобы мои ученики были счастливы и стали теми, кем можно бы было гордиться.

Наверное, я поставила бы себе пять за то, что стараюсь стать для моих учеников не просто учителем, а другом, человеком, от которого веет добротой, который может помочь, поддержать. Я стараюсь всегда ставить себя на место ученика и понять его. Помогает ли внешность и возраст? Не знаю. Мне кажется, дети чувствуют душу, а внешность и возраст — это вторично.



Даша пошла по стопам своей мамы

Ульяна Рачеева, 29 лет, школа № 1 (город Данилов). Учитель английского языка



Возраст и внешность играют большую роль в профессии учителя

— Уверена в том, что возраст и внешность играют большую роль в моей профессии. Но не только они. Чтобы тебя любили, уважали и слышали ученики, просто надо быть с детьми на одной волне. Не где-то там выше или ниже их, а именно с ними рядом. Но самое главное — это хорошее чувство юмора. Мои «барсики» (так ласково я называю учеников), наверное, и ценят это. Я не могу сказать, что я обожаю свою профессию, но могу громко сказать, что я не могу без детей, они мне как родные.

Пятерку, считаю, пока себе рано ставить.



Римма Коврига, 32 года, школа № 72. Учитель русского и литературы



У детей Римма учится справедливости

— У меня мама — учитель, но она никогда не настаивала на том, чтобы я поступала учиться в педагогический. Однако, когда я сама решила туда поступать, мама мне летом предложила поработать в детском лагере. Там я поняла, что работать с детьми мне нравится, и это у меня получается. Дети учат чему-то ежедневно. Учат быть справедливой, учат помнить и выполнять свои обещания. А еще мне нравится то, что современные дети очень естественны в выражении своих чувств, общительны и дружелюбны. Если дети прислушиваются к моим советам или сами обращаются за поддержкой или советом — это и есть самое большое мое достижение. Мне кажется, я сама себя никогда не смогу оценить на пятерку, потому что всегда есть к чему стремиться в моей профессии

Думаю, что внешность — не главное, но все-таки нечто важное в работе учителя. Учитель — это же пример во всем. А в первую очередь внимание всегда обращается на внешний вид человека.

