Молодые и красивые: восемь самых прекрасных ярославских учительниц
— Вы сегодня такая красивая! — так говорят дети учительницам, про которых сегодня мы расскажем вам. В голове прочно и надолго засел образ советского учителя — строгая женщина с большим начёсом и в сером пиджаке. Но, глядя на этих красавиц, стереотипы рушатся, и взгляд на профессию учителя меняется.
Сегодня — День учителя. И самые очаровательные и милые ярославские учительницы рассказали о себе, своих учениках и о том, помогает ли им их внешность в работе. И сказали — а за что самим себе они поставили бы пятёрку.
Полина Плеханова, 24 года, школа олимпийского резерва. Учитель русского языка и литературы
— Изначально я пошла на филологический факультет из-за большой любви к литературе, не осознавая, в чем заключается профессия учителя, но, пройдя первую же практику в школе, я поняла, что учить детей — это действительно то, чем я хочу заниматься. Профессией учителя нужно гордиться, ведь именно благодаря педагогам, люди получают знания, становятся личностями. У своих учеников я научилась любви к мелочам. Когда ты смотришь на детей, подростков, видишь, что они радуются, казалось бы, простым вещам, понимаешь, что это «детское» на первый взгляд качество, никогда не нужно терять в себе! Единственная профессиональная мечта, которой я действительно хочу достичь, — это заслужить уважение и любовь своих учеников. Я считаю, что учитель должен следить не только за своим внутренним миром, но и внешним. Если ребёнка обучает красивый и ухоженный педагог, он начинает смотреть на него под другим углом, уважать, стремиться быть похожим. Ещё с первого года практики в школе я заметила, что ученики считают профессию учителя низкооплачиваемой, а самих учителей достаточно скромными и бедными людьми, поэтому и стремлений к учебе у них становится меньше. Я хочу развеять этот миф! Это не так!
Зоя Барабаш, 31 год, школа № 36. Учитель истории и обществознания
— Мои мама и бабушка — учителя. Но я не пошла в педуниверситет и получила классическое историческое образование, позволяющее преподавать. Практика в школе была небольшим по продолжительности эпизодом, но очень меня впечатлила. Я всегда хотела работать с людьми, но не понимала до конца в какой форме. А там я увидела, что школа — это и люди, и эмоции, и цели, и огромная ответственность. Именно тогда мне захотелось попробовать работать по специальности. Я учусь у своих учеников доброте, чувству юмора и умению признавать свои ошибки. Все мои профессиональные мечты связаны с успехами моих учеников. С их экзаменами, сданными на высокие баллы, с их чувством уверенности в своих знаниях и силах.
Себе я ставлю пятерку, когда те, кто на первый уроках садился на последнюю парту, чтобы достать телефон, через какое то время перебираются на вторую-третью, потому что ему интересно. А ещё, когда мои спортсмены сдают экзамены, как отличники. И когда чувствую, что мне доверяют и ко мне прислушиваются. Не уверена, что моя внешность — большой помощник. Я не выше пятиклассника и теряюсь среди учеников, когда оказываюсь перед новым классом, и мне всегда нужно показать, что я — учитель. Возраст, безусловно, помогает, особенно на уроках обществознания, когда я могу привести понятные и близкие ребятам примеры. Я думаю, со мной из-за возраста охотнее чем-то делятся и нам проще договориться. Но в целом за годы в школе я поняла, что это, скорее, условности. Те, кого ты учишь, всегда знают, какой ты на самом деле человек.
Ольга Кудинова, 32 года, детская Школа искусств имени Н. Н. Алмазова. Учитель музыки
— Поступила в музыкальное училище, а потом в университет на музыкально-педагогический факультет. Пошла в профессию по стопам родителей. Папа хорошо поёт, играет на гитаре. Мама преподаёт в музыкальной школе по классу баяна и аккордеона и участница народного вокального ансамбля. Учусь у своих детей терпению, выдержке, самоотдаче. Когда приходишь на занятия, приходится забыть обо всем, чтобы учебный процесс был интересным, запоминающимся и полезным.
Пятерку поставлю себе за открытый урок с самыми маленькими своими учениками из подготовительной группы на областном уровне. Самым радостным было то, что участие в сказке, которую мы показывали, понравилось самим детям, после урока все были веселы и довольны, рады результату. Насчёт внешности даже не задумывалась. Здесь главнее, мне кажется, собственная харизма и индивидуальность каждого преподавателя, умение вовлечь в урок. Хотя, бывает, детки и делают комплименты: «Вы такая красивая сегодня!». Это очень приятно. А вот возраст, мне кажется, это плюс. Многие родители сейчас просятся заниматься именно у молодого преподавателя.
Жанна Торохова, 30 лет, школа № 26. Учитель истории и обществознания
— Моя профессия сама выбрала меня. Родившись в семье, где династия учителей продолжается не одно поколение, я с малых лет знала о сложностях и особенностях педагогической профессии. Поэтому была уверена, что никогда не стану учителем! Однако жизнь все расставила по местам. В 2011 году я стала учителем истории. В начале были взлеты и падения, успехи и разочарования, порой хотелось бросить все и уйти… Потому что не вышло, не получилось так, как хотелось, не смогла или была еще не готова. Но рождение сына изменило во мне многое, в том числе взгляд на миссию учителя. Современные дети, может быть, эгоистичные, требовательные, самоуверенные, способные добыть информацию быстрее, чем любой взрослый, отзываются трудными вопросами, если тема урока для них актуальна и интересна.
С моей точки зрения, учитель должен стоять не «над», а «рядом» со своим учеником. Я хочу на уроках не манипулировать, а сотрудничать, в крайнем случае — направлять. И вы знаете, что самое удивительное и приятное? У меня стало получаться. Я вижу интерес к предмету своих учеников. Я вижу смысл своей работы в том, что мои ученики идут ко мне за советом, задерживаются после уроков, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. И нет выше награды, чем доверие ребенка, который пришел ко мне поговорить о важном, о том, что может изменить его жизнь. И не всегда это связано с историей и обществознанием.
Пять я бы поставила себе за то, что готова меняться, трансформировать свою деятельность, креативить и узнавать новое.
Екатерина Чистякова, 27 лет, гимназия № 3. Учитель иностранных языков
— С 9 лет я начала целеустремленно изучать английский язык, а затем и французский. Интересней и увлекательней этих предметов для меня не существовало. За это я благодарна своим учителям, которые дарили нам себя, свой опыт и время. Они были олицетворением профессионализма и мудрости. У меня появилось желание связать свою жизнь с иностранным языком. Многие мои знакомые задавались вопросом: «Почему именно учитель? Не переводчик, не гид, не менеджер по туризму?». Для меня ответ один: учитель — это профессия, которая позволяет моим способностям оптимально раскрыться и реализоваться. Ведь чтобы добиться успеха, учитель должен непрерывно совершенствоваться, никогда не прекращая работать над собой.
Пятерку я бы поставила себе за достижения и победы моих учеников в городских, областных и международных олимпиадах. Если говорить о моих профессиональных мечтах, то это, конечно же, получить высшую категорию, получать больше опыта и посетить Англию и Францию. Работая в школе, я поняла одну простую истину: дети не любят фальшь и сразу её чувствуют. Нельзя быть весёлой, дружелюбной и доброй, а после звонка вдруг сделать лицо кирпичом и говорить на повышенных тонах. Нельзя наигранно интересоваться делами детей, а потом закатывать глаза с мыслями: «Боже, зачем я всё это слушаю». Независимо от возраста, независимо от класса ученики просекают наше нутро на раз. Мой возраст мне помогает при общении с детьми, так как я хорошо их понимаю, понимаю их проблемы, их интересы, их запросы. Что касается внешнего вида, я считаю, что любому человеку помогает его внешний облик, будь он учителем, директором или кондуктором. Я всегда стараюсь быть яркой, и по детям я вижу, что им это нравится.
Дарья Махалова, 30 лет, школа № 90. Учитель истории и обществознания
— Я пошла работать учителем, потому что чувствовала, что это мое призвание. В начальной школе я училась в классе у своей мамы и мечтала стать такой же учительницей, как она. Моя родная сестра тоже стала учителем. Все мы — представители нашей большой династии учителей, общий педагогический стаж которой насчитывает более 700 лет. Мои предки работали начиная с 13 века. Про нас даже Первый канал сюжет снимал.
Современные дети задают огромное количество вопросов и хотят видеть перед собой умного и эрудированного педагога. Поэтому они стимулируют меня постоянно учиться, развиваться, много читать, постоянно искать что-то новое и интересное. Моя профессиональная мечта педагога, чтобы мои ученики были счастливы и стали теми, кем можно бы было гордиться.
Наверное, я поставила бы себе пять за то, что стараюсь стать для моих учеников не просто учителем, а другом, человеком, от которого веет добротой, который может помочь, поддержать. Я стараюсь всегда ставить себя на место ученика и понять его. Помогает ли внешность и возраст? Не знаю. Мне кажется, дети чувствуют душу, а внешность и возраст — это вторично.
Ульяна Рачеева, 29 лет, школа № 1 (город Данилов). Учитель английского языка
— Уверена в том, что возраст и внешность играют большую роль в моей профессии. Но не только они. Чтобы тебя любили, уважали и слышали ученики, просто надо быть с детьми на одной волне. Не где-то там выше или ниже их, а именно с ними рядом. Но самое главное — это хорошее чувство юмора. Мои «барсики» (так ласково я называю учеников), наверное, и ценят это. Я не могу сказать, что я обожаю свою профессию, но могу громко сказать, что я не могу без детей, они мне как родные.
Пятерку, считаю, пока себе рано ставить.
Римма Коврига, 32 года, школа № 72. Учитель русского и литературы
— У меня мама — учитель, но она никогда не настаивала на том, чтобы я поступала учиться в педагогический. Однако, когда я сама решила туда поступать, мама мне летом предложила поработать в детском лагере. Там я поняла, что работать с детьми мне нравится, и это у меня получается. Дети учат чему-то ежедневно. Учат быть справедливой, учат помнить и выполнять свои обещания. А еще мне нравится то, что современные дети очень естественны в выражении своих чувств, общительны и дружелюбны. Если дети прислушиваются к моим советам или сами обращаются за поддержкой или советом — это и есть самое большое мое достижение. Мне кажется, я сама себя никогда не смогу оценить на пятерку, потому что всегда есть к чему стремиться в моей профессии
Думаю, что внешность — не главное, но все-таки нечто важное в работе учителя. Учитель — это же пример во всем. А в первую очередь внимание всегда обращается на внешний вид человека.