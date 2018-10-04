От жёлтого седана разлетались куски пластика

Появилось видео большой аварии в Дзержинском районе, которое доказывает, кто был виновником в столкновении жёлтого седана с «Тойотой-Ленд-Крузер».

ДТП случилось 2 октября на пересечении Ленинградского проспекта с улицей Волгоградского по направлению к центру города. Жёлтая легковушка поворачивала в разрешенном месте. Машину остановились пропустить сразу два ряда автомобилей, ехавших по Ленинградскому проспекту. Неожиданно внедорожник выскочил третьим рядом, видя свою ошибку, он пытался уйти вправо от удара, но не вышло. Седану моментально снесло бампер и раскрошило перёд.

— «Тойота» нарушила. На дороге есть знаки движения по полосам, — рассуждают водители в социальных сетях.

Место это коварное, из-за отсутствия светофора для поворота в троллейбусное депо время от времени здесь бьются машины.

— Сегодня утром на этом же месте в троллейбус легковушка врезалась. Троллейбус всё движение в центр перекрыл, по встречке объезжали, — рассказала в группе «Первый ярославский автопортал 76» Евгения Гриднева.

