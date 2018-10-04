Женщина в лесу встретилась с медведем

Заблудилась в лесу и пропала. В Ярославской области полицейские искали 64-летнюю любительницу сбора грибов, повстречавшуюся с медведем.



— Женщина зашла в глубь леса и наткнулась на медведя, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Она не растерялась и замерла на месте, как положено делать при встрече с диким зверем. И потом, когда опасность миновала, она поняла — заблудилась.



К счастью, у женщины был с собой заряженный телефон, и она позвонила по номеру 112. Её соединили с ближайшим отделением полиции — Гаврилов-Ямским РОВД.



Полицейские кинулись в лес на поиски, а женщина всё шла и шла. За полтора часа она добралась до границы с Ивановской областью. Всё это время она была на связи с сотрудниками МВД и егерем. В полиции сказали, что именно поэтому они и смогли так быстро её найти.



— Отправляясь в лес, позаботьтесь о личной безопасности, — напоминают в МВД. — Не стоит идти в лес, если вы не уверены в своих силах отыскать дорогу обратно. Не будьте самонадеянны — старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.



Волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-спас» дают грибникам ещё несколько советов.

