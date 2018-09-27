Пенсионерка ушла в лес за лапником и не вернулась домой

В Ярославском районе сотрудники полиции, специалисты МЧС и волонтёры поисково-спасательного отряда ищут пропавшую 83-летнюю Тамару Румянцеву. Сейчас они выехали в район села Прусово и деревни Андреевское на прочёсывание местности.



— Пенсионерка ушла из садоводческого товарищества «Энергетик-2», — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Центр-Спас». — Она отправилась в лес за лапником. С собой вязала два больших мешка. Возможно, уже успела их наполнить.



Женщина была одета в брезентовую «штормовку» серо-зелёного цвета. Её рост — около 155 см, волосы седые, глаза карие.



— Я не устану повторять три вещи, о которых надо позаботиться перед тем, как отправляться в лес: одеться в яркую одежду, зарядить по полной батарейку мобильного телефона и взять с собой компас, — добавил Дмитрий Соколов.

Накануне волонтёры смогли найти двух мужчин: один как раз был в яркой одежде, а другой потерялся с заряженным телефоном.

