Тепло придёт ко всем в середине октября

Ярославцы замерзают в своих квартирах. Чтобы хоть как-то согреться, приходится ходить чуть ли не в верхней одежде.



— Сплю под тремя одеялами и двумя пледами в двух носках и халате с капюшоном! Вчера ночью пришлось печь шарлотку, чтобы согреть квартиру! — жалуется ярославна в соцсетях.



— А у нас только в большой комнате дали отопление, — пишет в группе «ВКонтакте» Наталья Балашова.



Хотя в мэрии обещали: отопление дадут 27 сентября. Причём во всём городе. Почему же в половине домов батареи по-прежнему остаются холодными?



— Отопление действительно пустили 27 сентября. На то, чтобы оно пошло по всем домам, обычно уходит пять-семь дней. И далее начинается регулировка. Слесаря бегают по всем вызовам, убирают воздушные пробки, которые мешают распространить тепло по батареям. Такая ситуация происходит ежегодно. Заявок у нас очень много. Ориентировочно во все дома тепло придёт 10–11–12 октября, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.



Кстати, кое-кто в Ярославской области рискует остаться без отопления. На всю зиму.

