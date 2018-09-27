В Ярославской области коммунальщикам из Даниловского района могут перекрыть подачу газа. Газовики сообщают, что из-за этого сотни людей могут остаться без отопления. Дело в том, что котельные компаний «Теплосервис» и «Даниловское ЖКХ» работали на газу, который им поставлял «Газпром межрегионгаз Ярославль».



В Даниловском районе уже начали давать отопление

Газовики говорят, что эта мера вынужденная — тепловики накопили перед ними как перед поставщиком топлива долги и не собираются их даже начинать выплачивать.



— Они не делают никаких конкретных действий по расчётам за потребленный природный газ, поэтому мы рассматриваем вопрос о введении ограничений поставок ресурса, — говорит заместитель генерального директора по работе с социально-значимой категорией потребителей Андрей Епанешников. — В этом случае объем ежемесячно поставляемого газ будет сокращен до уровня, необходимого для обеспечения коммунальными услугами добросовестно оплачивающих газовую составляющую потребителей.



Муниципальное предприятие «Теплосервис» задолжало 20,6 миллиона рублей, а фирма «Даниловское ЖКХ» — 2,5 миллиона.



Тем не менее даниловские коммуналищики просят людей не паниковать — без тепла никто не останется.



— Над погашением долгов мы сейчас работаем, — заверили в «Теплосервисе». — Сегодня мы дали тепло в объекты социальной сферы и уже начали подключать жилой сектор.



Контролируют ситуацию и власти. Они также уверяют, что никто не замёрзнет.



— Подача отопления идёт в плановом штатном режиме, — отметила депутат Ярославской областной думы от Даниловского района Наталья Косихина. — Коммунальщики уже урегулировали вопрос с газовиками и установили график погашения долгов.



Осенью и зимой прошлого года в Ярославской области были серьёзные проблемы с отоплением в Тутаевском, Ростовском и других районах.

