От машины осталась груда металла

Сегодня утром в Рыбинском районе произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь человека.



Около 8:20 на Ярославском тракте возле дома 95 столкнулись ВАЗ-2112 и «Киа-Серато». В обеих машинах в салоне находились только водители. Отечественный автомобиль от удара перевернулся и застыл на боку. Водителя доставали из салона.

Водитель отечественного авто скончался в больнице

— Труп на обочине, — рассказывает очевидец аварии Оля Галахова.



Однако, как нам стало известно, сразу после ДТП оба водителя были живы. Их с серьёзными травмами доставили в больницу.



Авария произошла в 8:20 утра

— Только что водитель ВАЗ-2112 скончался в больнице. Его личность устанавливается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



За рулём «Киа» находился 33-летний мужчина.



По факту ДТП проводится проверка.

