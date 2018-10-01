Памятник стоял в центре Углича с 1951 года

В Ярославской области православные решили по-полной отомстить коммунистам, которые в своё время сносили церкви и ставили на этих местах будки с серпами и молотами. Похоже, пришла пора расплаты.



— Совсем смешно получается с памятником Ленину в Угличе, — иронизирует местный журналист. — Его переносят к музыкальной школе, оправдывая себя тем, что, мол, когда-то здесь был горком партии. Ну тогда рядом с памятником вождю мирового пролетариата надо гида на постоянной основе поставить, чтобы разъяснял, что к чему, а то юные музыканты решат, что Владимир Ильич — ни дать ни взять композитор известный.

Успенскую церковь в Угличе снесли в 1938 году

Памятник Владимиру Ленину поставили на главной площади Углича в 1951 году. Скульптура выполнена из искристого украинского гранита. На месте снесенного монумента в Угличе планируют восстановить Успенскую церковь. Построенный в 1799 году храм был разрушен в 1938-м. Строить новый собираются на пожертвования.



А в Ярославле Ленина уважают больше, чем в Угличе. Мало того, что его никто не собирается никуда переносить с Красной площади, ещё и обновили в прошлом году.

