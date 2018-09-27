Неудобно будет и пассажирам, и кондукторам

В Рыбинске повысится плата за проезд в троллейбусах. Сейчас пассажиры платят по 18 рублей за поездку. Цена увеличится на… 85 копеек. Это решение сразу же вызвало бурю эмоций у пассажиров. И возмутило их не само подорожание проезда, а неудобная цена.



— Во-первых, тяжесть на шею кондукторов увеличится, во-вторых, сколько ору будет из-за этих копеек. В каждом троллейбусе будет цирк, — считает житель Рыбинска Михаил Ухов.



Да, сдачу сдавать будет не очень удобно. Да и насчитывать 18,85 — тоже.



— 15 копеек, если не сдавать сдачу, это примерно 79 рублей с человека в год неучтённых. Если взять хотя бы 1000 человек за день на одном — двух троллейбусах — это 79 тысячи за год. Всего лишь с тысячи человек. А сколько реально населения у нас пользуется транспортом ежедневно? — считает жительница Рыбинска Алиса Чикулаева.



Почему установили такую неудобную цену, мы решили спросить у департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и урегулирования тарифов.



Предельная цена

Там пояснили, 18,85 — это предельная цена, в которую вошли все расходы «Рыбинскэлетротранса». Выше делать стоимость проезда они не могут, а вот ниже — пожалуйста.



— В 2017 году мы установили тариф — 18 рублей за поездку. Такая цена была рассчитана на основе финансово-экономических документов, предоставленных «Рыбинскэлектротрансом». Однако, по мнению «Рыбинскэлектротранса», стоимость проезда в троллейбусе в городе Рыбинске должна была составлять более 20 рублей, и предприятие оспорило установленный департаментом тариф в суде. Решением Ярославского областного суда действие приказа департамента об установлении тарифа 18 рублей было отменено, поскольку в расчеты тарифа не был включен такой показатель, как рентабельность. В итоге мы пересчитали тариф, включив в него рентабельность. С учётом этого максимальная цена поездки составила 18 рублей 85 копеек, — сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и урегулирования тарифов.



«Насмешим всю Россию»



Мы связались с генеральным директором «Рыбинскэлетротранса» Владимиром Матросовым и спросили, как поступит руководство предприятия: будет возить пассажиров по 18,85 или снизит цену до более удобной?



— Департамент ЖКХ, энергетики и урегулирования тарифов посчитал нам такую цену, и мы будем с ней работать. Другого выхода у нас нет. Фактически, учитывая все затраты, проезд должен стоить 20 рублей, о чём мы и заявляли изначально. Делать цену ниже — это гробить предприятие. У департамента, согласно закону, были все права на то, чтобы сделать цену более удобной. Ведь по правилам, если тариф состоит из дробного числа, его можно округлить в ту или иную сторону. В нашем случае сделать 19 рублей. Но они этого не сделали. Мы исполняем решение департамента. И тем самым насмешим всю Россию. Кого-то насмешим, а кто-то плакать будет. Это наши кондуктора и пассажиры, — сказал нам Владимир Матросов.



Троллейбусы в Рыбинске - самый популярный городской транспорт

А проблемы у городского транспорта в Рыбинске есть. Весной в городе в один день встали все троллейбусы. Транспорт просто остановился в миг и всё, народ штурмовал автобусы. При том, что троллейбусы – самый популярный вид городского транспорта.

Когда изменения войдут в силу, пока неизвестно. Приказ об увеличении стоимости ещё не подписан. С момента подписания до вступления в силу должно пройти десять дней.



Напомним, в начале года в Ярославской области подорожал проезд в пригородных и междугородних автобусах.