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Всем стоять: почему Рыбинск в один миг остался без троллейбусов

18 апреля 2018 09:47
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транспорт, Рыбинск

В Рыбинске позавчера встали все троллейбусы. Просто остановились, и всё. При том, что это один из самых популярных видов транспорта в городе — по всему Рыбинску раскинута большая троллейбусная сеть. В городе случился транспортный коллапс. Люди штурмовали автобусы. Ситуацию объяснили просто: «Рыбинскэлектротранс», заведующий троллейбусами, не гасит долги за электроэнергию. Как ситуация накалилась до такого уровня? И почему.

В распоряжение редакции 76.ru попал отчёт о финансовой деятельности «Рыбинскэлектротранса», у которого вчера из-за долгов за электроэнергию встали троллейбусы. Оказывается, что предприятие в 2017 году заработало почти 250 миллионов рублей и получило более 10 миллионов чистой прибыли. При этом накопив перед поставщиком электроэнергии долг в 4 миллиона.

Чтобы устранить транспортный коллапс в Рыбинске, областные власти перечислили почти 2,5 миллиона рублей. Эти деньги — компенсация предприятию за перевозку льготников. Мы попросили областной департамент транспорта прокомментировать ситуацию. Ответ получили такой:

— Финансирование транспортных организаций осуществляется в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами региона, — отметила и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. — Кроме того, вести расчеты с ресурсоснабжающей организацией «Рыбинскэлектротранс» может и за счёт средств собственной прибыли.

В переводе с языка чиновников это означает, что транспортным предприятиям деньги дают, как положено по документам, а рыбинское могло бы и само потратиться, чтобы погасить долг.

Электричество, которое даёт компания-поставщик «НЭП», распределяется веерно: дают «Рыбинскэлектротрансу», а тот, в свою очередь, ещё нескольким организациям. И эти организации, кстати, вовремя перечисляют деньги за электроэнергию.

Вчера в Рыбинске троллейбусы поехали. Но, как теперь выясняется, «Рыбинскэлектротранс» мог и даже должен был заплатить долг из денег, которые заработал, как и любое другое коммерческое предприятие. Но в руководстве «Рыбинскэлектротранса» говорят, что никаких сверхприбылей они не видели.

— Вся прибыль только на бумаге, — заверил директор предприятия Владимир Матросов. — Мы за время работы купили 18 троллейбусов и регулярно строим контактные сети. Плюс к этому нам приходится работать в условиях, которые диктуют власти. Хотя ни мэр, ни губернатор нам бюджетными деньгами не помогают. Мы возим людей по тарифу, который увеличивать нам нельзя — за 18 рублей. Льготников вообще возим по карточкам за полцены. А компенсацию за это получаем не сразу. Отдали бы нам то, что мы заработали — мы бы заплатили за электричество.

«Рыбинскэлектротранс» — вологодская компания. Их транспорт перевозит на троллейбусах около 40% пассажиров в городе. В маршрутках проезд стоит 24 рубля. Вчера троллейбусы в Рыбинске встали.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com, читатель 76.ru
Продажа авто, мото
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