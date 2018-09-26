Зоя пришла в откровенных нарядах

Ярославна Зоя Яковлева показала все свои прелести на федеральном канале. Девушка отправилась на передачу «Модный Лук» на телеканале СТС-Love. Суть передачи заключается в том, чтобы продемонстрировать сначала свою верхнюю одежду, а потом нижнее бельё перед жюри. Члены жюри пытаются угадать стоимость нарядов.



Зоя Яковлева пришла на шоу в ярко-красном латексном платье, которое, кстати, оценили все члены жюри.



— Это очень смелый образ, который заслуживает уважения, — похвалили они Зою.



Платье из латекса

А ведущая пояснила, что вещи из латекса самые модные в этом сезоне. Дальше Зоя продемонстрировала комплект нижнего белья, который тоже оказался красного цвета. Стиль и образы Зои понравились членам жюри. Но, надо сказать, что они практически до рубля угадали стоимость её нарядов.



— Меня заинтересовала идея шоу — определить, сколько стоит тот или иной образ участника. Я люблю одеваться ярко и нестандартно, поэтому продюсеры сочли уместным мое участие в программе. К тому же, для меня съемки в подобных шоу — отличный опыт работы перед камерой. Эмоций от съемочного процесса много: начиная от прогона дефиле и заканчивая непосредственным выступлением перед стилистами. На площадке была легкая и непринужденная атмосфера, снимали всего в несколько дублей. И ведущая, и стилисты, и другие участники — все работали как одна команда, поэтому съемки прошли быстро и весело, — рассказала нам девушка.