Александра Побегалова знают все, кто даже не следит за футболом

Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Александр Побегалов покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня из официального заявления на сайте клуба.

62-летний тренер проработал на этом посту с 2000 года. В общей сложности Александр Побегалов работал тренером 26 лет.

— Сегодня Александр Михайлович Побегалов обратился к руководству футбольного клуба «Шинник» с просьбой об уходе с поста главного тренера. Обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Алексей Николаевич Казалов, — говорится в официальной информации в группе клуба.

Однако полностью из «Шинника» Побегалов не уйдет, он останется работать в клубе в другой должности.



Напомним, что Александр Михайлович начал свою тренерскую карьеру в ярославском клубе, где прошел путь от детского тренера до тренера основной команды. С 2000 по 2004 год он тренировал черно-синих, выведя их в Премьер-лигу. Затем он был главным тренером клубов «Урал», «Луч-Энергия» и «Волга». Второй раз в «Шинник» он ненадолго возвращался в 2010 году, и нынешний период работы в клубе у него начался в декабре 2012 года. При Побегалове команда занимала в ФНЛ 12-е, 11-е и дважды 6-е места. В прошлом сезоне в сложных условиях «Шинник» до предпоследнего тура боролся за место в стыковых матчах.

