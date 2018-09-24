Главный тренер «Шинника» покидает пост: в чём причина
Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Александр Побегалов покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня из официального заявления на сайте клуба.
62-летний тренер проработал на этом посту с 2000 года. В общей сложности Александр Побегалов работал тренером 26 лет.
— Сегодня Александр Михайлович Побегалов обратился к руководству футбольного клуба «Шинник» с просьбой об уходе с поста главного тренера. Обязанности наставника команды в ближайших матчах первенства будет исполнять старший тренер Алексей Николаевич Казалов, — говорится в официальной информации в группе клуба.
Однако полностью из «Шинника» Побегалов не уйдет, он останется работать в клубе в другой должности.
Напомним, что Александр Михайлович начал свою тренерскую карьеру в ярославском клубе, где прошел путь от детского тренера до тренера основной команды. С 2000 по 2004 год он тренировал черно-синих, выведя их в Премьер-лигу. Затем он был главным тренером клубов «Урал», «Луч-Энергия» и «Волга». Второй раз в «Шинник» он ненадолго возвращался в 2010 году, и нынешний период работы в клубе у него начался в декабре 2012 года. При Побегалове команда занимала в ФНЛ 12-е, 11-е и дважды 6-е места. В прошлом сезоне в сложных условиях «Шинник» до предпоследнего тура боролся за место в стыковых матчах.