Очередь до Вечного огня: тысячи православных пришли поцеловать руку Спиридона Тримифунтского
Сегодня в Ярославль привезли мощи почитаемого во всем христианском мире святого Спиридона Тримифунтского. Поклониться деснице чудотворца, хранящейся на острове Корфу, можно в Успенском соборе. И совсем ненадолго.
— Доступ к святым мощам будет открыт круглосуточно, — рассказали в ярославской епархии. — Поклониться святыне можно будет сегодня с 10 утра до 10 часов завтрашнего дня. Завтра в Успенском соборе будут совершены две божественные литургии: ранняя — в полночь, а поздняя архиерейским чином — в 8 утра.
Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных это событие стало уникальной возможностью — прикоснуться к мощам святителя, которого наравне с Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.
В конце августа раку с мощами встречали в Краснодаре. Затем она побывала в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах. Теперь её привезли в Ярославль. А потом она ещё побывает в Москве. Там святыня пробудет дольше всего — с 22 сентября по 15 октября. Местом поклонения станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя.
Толпы православных пришли к Успенскому собору, чтобы поклониться мощам чудотворца. К храму людей пропускают через рамки металлоискателей.
Около Успенского собора собрались просящие подаяние люди. Как сообщает фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева, по пути от Демидовского сквера до церкви их около 18 человек. Все они в основном просят деньги на операции.
Очередь в Успенский собор, куда привезли десницу святого Спиридона Тримифунтского, становится больше.
В храм заносят раку с мощами Спиридона Тримифунтского. Толпа обступила священнослужителей, несущих десницу. У собора собрались тысячи человек. Народ за рамки больше не пускают. Объясняют, что итак к храму прошло очень много людей.
Православные, пришедшие к Успенскому собору, говорят, что готовы в очереди стоять сколько угодно, лишь бы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского.
Паломников, которые приехали вместе со своими наставниками-священнослужителями, пропускают в храм без очереди. Остальные смиренно стоят и ждут своего часа.
Святыня уже в храме. В очереди говорят, что первые счастливчики уже смогли поклониться мощам.
Очередь перед рамками-металлоискателями растянулась до Вечного огня. Люди говорят, что пришли сюда, чтобы попросить святого каждый о своём. И отступать не намерены.
— Я прошу вас, не давите друг друга, — вышел к православным священнослужитель. — Все успеем, давайте уважать друг друга.
Людей становится ещё больше. Очередь не двигается, проход к храму до сих пор перекрывают полицейские.
Православные в очереди рассказывают, что Спиридон помогает в денежных вопросах и материальном благополучии. Может, поэтому у просящих подаяние сегодня — удачный день?
— Восемь из десяти человек подают женщине, которая ходит вдоль очереди и хватает за руки православных, — отметила наш фотокорр. Саша Савельева.
О том, почему всем стоит пойти сейчас и простоять очередь возле Успенского собора, нам рассказала жительница Ярославля Юлия Фёдорова:
— Это очень значимое событие для православных и неправославных, потому что этого святого почитают во всем мире, но не у каждого есть возможность поехать приложиться к его мощам в Грецию. И для жителей Ярославля принимать такие мощи большая радость. Спиридон Тримифунтский скорый помощник во всех нуждах, особенно в жилищных, в поисках работы и утерянных вещей.
Одним из первых поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского смог мэр города Ярославля Владимир Слепцов.
Вслед за сотрудниками мэрии из храма вышли и чиновники правительства Ярославской области. Может, представители городской и областной власти стояли с пяти утра у храма, вот и смогли увидеть десницу чудотворца в рядах самых первых?
Из храма к толпе вышел батюшка и сказал, что только что приложил свой крест к мощам Спиридона Тримифунтского.
— Целуйте его и успокойтесь, — сказал священнослужитель.
И люди тут же бросились целовать крест, который священник даже не снял с шеи.
Некоторые православные изучают информацию о чудотворце, пока стоят в очереди. Благо, времени на это предостаточно.
Представители церкви рассказали, что сейчас происходит в Успенском соборе.
— Сейчас в храме чрезвычайно многолюдно, — сказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. — Очередь стоит от Вечного огня, но она активно двигается. Правда, какое-то время постоять всё же придётся. Внутри храма сейчас служится акафист в честь святого Спиридона Тримифунтского. И акафисты здесь будут служиться каждый новый час — в 12, 13, 14... И так до 10 часов утра завтрашнего дня, пока здесь находятся мощи чудотворца.
Кто-то к мощам прикладывается сам, а кто-то прикладывает крестики или иконки. Говорят, чтобы потом дать своим близким приложиться, ведь сила Спиридона настолько мощна, что её можно передавать таким образом.
Внутри Успенского собора работают православные добровольцы. Они следят, чтобы всё было спокойно и все смогли приложиться к деснице Спиридона.
Народ продолжает подходить к храму. Очередь меньше не становится.
— На данный момент в Успенском соборе побывало уже более двух тысяч человек, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Это те, которые уже прошли. Сколько людей в очереди и много ли людей придут ещё — сейчас предполагать сложно.
У каждого человека есть примерно секунд десять, чтобы приложиться к святыне. Потом нужно уступать очередь следующему.
В Успенском соборе каждый час служат акафисты и поёт церковный хор.
После каждых десяти человек, приложившихся к раке с мощами Спиридона, девушка-православный доброволец протирает стекло белой тряпочкой.
После того, как из храма ушли все ВИП-персоны, очередь стала двигаться немного быстрее.
Мы завершаем нашу трансляцию из Успенского собора. Напомним, что поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского можно до 10 часов утра завтрашнего дня. Храм будет открыт всю ночь.