Очередь до Вечного огня: тысячи православных пришли поцеловать руку Спиридона Тримифунтского

К Успенскому собору пришли тысячи православных

Сегодня в Ярославль привезли мощи почитаемого во всем христианском мире святого Спиридона Тримифунтского. Поклониться деснице чудотворца, хранящейся на острове Корфу, можно в Успенском соборе. И совсем ненадолго.



— Доступ к святым мощам будет открыт круглосуточно, — рассказали в ярославской епархии. — Поклониться святыне можно будет сегодня с 10 утра до 10 часов завтрашнего дня. Завтра в Успенском соборе будут совершены две божественные литургии: ранняя — в полночь, а поздняя архиерейским чином — в 8 утра.



Возле Успенского собора собрались тысячи православных

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.



09:35

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных это событие стало уникальной возможностью — прикоснуться к мощам святителя, которого наравне с Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.



Святитель Спиридон Тримифунтский — один из самых чтимых во всем мире святых

09:41

В конце августа раку с мощами встречали в Краснодаре. Затем она побывала в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах. Теперь её привезли в Ярославль. А потом она ещё побывает в Москве. Там святыня пробудет дольше всего — с 22 сентября по 15 октября. Местом поклонения станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя.

09:47

Толпы православных пришли к Успенскому собору, чтобы поклониться мощам чудотворца. К храму людей пропускают через рамки металлоискателей.

09:51

Около Успенского собора собрались просящие подаяние люди. Как сообщает фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева, по пути от Демидовского сквера до церкви их около 18 человек. Все они в основном просят деньги на операции.

09:57

Очередь в Успенский собор, куда привезли десницу святого Спиридона Тримифунтского, становится больше.

09:59

В храм заносят раку с мощами Спиридона Тримифунтского. Толпа обступила священнослужителей, несущих десницу. У собора собрались тысячи человек. Народ за рамки больше не пускают. Объясняют, что итак к храму прошло очень много людей.

10:06

Православные, пришедшие к Успенскому собору, говорят, что готовы в очереди стоять сколько угодно, лишь бы поклониться мощам Спиридона Тримифунтского.

10:13

Паломников, которые приехали вместе со своими наставниками-священнослужителями, пропускают в храм без очереди. Остальные смиренно стоят и ждут своего часа.

10:18

Святыня уже в храме. В очереди говорят, что первые счастливчики уже смогли поклониться мощам.

10:20

Очередь перед рамками-металлоискателями растянулась до Вечного огня. Люди говорят, что пришли сюда, чтобы попросить святого каждый о своём. И отступать не намерены.

— Я прошу вас, не давите друг друга, — вышел к православным священнослужитель. — Все успеем, давайте уважать друг друга.

10:27

Людей становится ещё больше. Очередь не двигается, проход к храму до сих пор перекрывают полицейские.

10:32

Православные в очереди рассказывают, что Спиридон помогает в денежных вопросах и материальном благополучии. Может, поэтому у просящих подаяние сегодня — удачный день?

— Восемь из десяти человек подают женщине, которая ходит вдоль очереди и хватает за руки православных, — отметила наш фотокорр. Саша Савельева.

10:50

О том, почему всем стоит пойти сейчас и простоять очередь возле Успенского собора, нам рассказала жительница Ярославля Юлия Фёдорова:

— Это очень значимое событие для православных и неправославных, потому что этого святого почитают во всем мире, но не у каждого есть возможность поехать приложиться к его мощам в Грецию. И для жителей Ярославля принимать такие мощи большая радость. Спиридон Тримифунтский скорый помощник во всех нуждах, особенно в жилищных, в поисках работы и утерянных вещей.

10:56

Одним из первых поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского смог мэр города Ярославля Владимир Слепцов.

11:06

Вслед за сотрудниками мэрии из храма вышли и чиновники правительства Ярославской области. Может, представители городской и областной власти стояли с пяти утра у храма, вот и смогли увидеть десницу чудотворца в рядах самых первых?

11:10

Из храма к толпе вышел батюшка и сказал, что только что приложил свой крест к мощам Спиридона Тримифунтского.

— Целуйте его и успокойтесь, — сказал священнослужитель.

И люди тут же бросились целовать крест, который священник даже не снял с шеи.

11:15

Некоторые православные изучают информацию о чудотворце, пока стоят в очереди. Благо, времени на это предостаточно.

11:19

Представители церкви рассказали, что сейчас происходит в Успенском соборе.

— Сейчас в храме чрезвычайно многолюдно, — сказал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. — Очередь стоит от Вечного огня, но она активно двигается. Правда, какое-то время постоять всё же придётся. Внутри храма сейчас служится акафист в честь святого Спиридона Тримифунтского. И акафисты здесь будут служиться каждый новый час — в 12, 13, 14... И так до 10 часов утра завтрашнего дня, пока здесь находятся мощи чудотворца.

11:46

Кто-то к мощам прикладывается сам, а кто-то прикладывает крестики или иконки. Говорят, чтобы потом дать своим близким приложиться, ведь сила Спиридона настолько мощна, что её можно передавать таким образом.

11:50

Внутри Успенского собора работают православные добровольцы. Они следят, чтобы всё было спокойно и все смогли приложиться к деснице Спиридона.

11:51

Народ продолжает подходить к храму. Очередь меньше не становится.

— На данный момент в Успенском соборе побывало уже более двух тысяч человек, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Это те, которые уже прошли. Сколько людей в очереди и много ли людей придут ещё — сейчас предполагать сложно.

11:57

У каждого человека есть примерно секунд десять, чтобы приложиться к святыне. Потом нужно уступать очередь следующему.

12:02

В Успенском соборе каждый час служат акафисты и поёт церковный хор.

12:06

После каждых десяти человек, приложившихся к раке с мощами Спиридона, девушка-православный доброволец протирает стекло белой тряпочкой.

12:08

После того, как из храма ушли все ВИП-персоны, очередь стала двигаться немного быстрее.

12:09

Мы завершаем нашу трансляцию из Успенского собора. Напомним, что поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского можно до 10 часов утра завтрашнего дня. Храм будет открыт всю ночь.