Десницу Спиридона Тримифунтского увезут из Ярославля в 8 часов утра

Десницу чудотворца Спиридона Тримифунтского увезут из Ярославля раньше, чем было обещано. Представители епархии советуют православным поторопиться, чтобы успеть поклониться святыне.



— Завтра десница отбывает из Успенского собора в 8 утра, а божественная литургия архиерейским чином начнётся в 6 часов, — предупредили об изменениях в епархии.



Ранее было обещано, что мощи Спиридона Тримифунтского пробудут в ярославском храме до 10 часов, а литургия начнётся в 8 утра. Большой фоторепортаж из Успенского собора и хронику пребывания десницы Спиридона Тримифунтского можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

