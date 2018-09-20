Торопись, чтобы успеть: мощи Спиридона Тримифунтского увезут из Ярославля раньше положенного срока
20 сентября 2018 15:14
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Десницу чудотворца Спиридона Тримифунтского увезут из Ярославля раньше, чем было обещано. Представители епархии советуют православным поторопиться, чтобы успеть поклониться святыне.
— Завтра десница отбывает из Успенского собора в 8 утра, а божественная литургия архиерейским чином начнётся в 6 часов, — предупредили об изменениях в епархии.
Ранее было обещано, что мощи Спиридона Тримифунтского пробудут в ярославском храме до 10 часов, а литургия начнётся в 8 утра. Большой фоторепортаж из Успенского собора и хронику пребывания десницы Спиридона Тримифунтского можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Фото: Александра Савельева
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