Количество попрошаек увеличивается

Не только верующие сегодня стянулись к Успенскому собору, чтобы поцеловать мощи святого Спиридона. Святыню привезли с острова Корфу. Рядом с храмом очень много попрошаек. Об этом рассказала наш фотограф Александра Савельева, которая сейчас находится рядом с Успенским собором.



Верующие активно подают

— Я насчитала 18 человек от Демидовского сквера до собора, — передаёт Александра. — Все собирают на операции «во славу Спиридонушки». Половина из них — женщины цыганской внешности.



Очередь к святым мощам увеличивается с каждой минутой. Рядом с храмом поставили рамки металлоискателей. О том, что сейчас происходит возле Успенского собора, вы можете прочитать в нашей онлайн-трансляции.

