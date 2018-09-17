Власти Ярославской области заявили, что прекратят договор с госпредприятием «Экотехпром» о ввозе на полигон «Скоково» московского мусора. А действующий контракт истекает в конце декабря. То есть столичные отходы сюда должны перестать возить до конца года.



Сейчас полигон «Скоково» заполнен на 50 процентов

— Полигон уже заполнен на 50 процентов, и мы принимаем дополнительные объемы в рабочем режиме, — рассказал генеральный директор «Скоково» Константин Симонов. — Московские отходы проверяются по той же технологии, что и ярославские. При въезде на полигон осуществляется визуальный, морфологический и радиационный контроль. Для этого установлены специальные датчики.



Сейчас по договору в Ярославль на полигон ежедневно привозят до 500 тонн бытовых отходов из Москвы. То есть до конца года сюда могут привезти не более 200 тысяч тонн мусора.



Мусорный скандал в Ярославской области разразился в апреле этого года после того, как губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выложил на своих страницах в соцсетях пост, что ярославский полигон «Скоково» готов принять отходы из Москвы. До этого представители от региональной власти заявляли, что информация по этому поводу — слухи и враньё. Но эта тема не уходила из повестки дня, потому что её постоянно муссировал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.



За полгода в Ярославле протест против ввоза московского мусора не утихал, и недовольство людей с каждым месяцем только росло. Всё это время мы пристально следили за этой темой.

